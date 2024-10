Un total de 33 exposants participent à une Foire dédiée aux produits locaux "Ouarsenis", organisée dans un grand chapiteau dressé à l'occasion au lieu-dit El-Merdja, dans la ville de Tissemsilt, par la direction locale du Commerce et de la Promotion des exportations, a-t-on appris mercredi du premier responsable de cette direction, Djamel Zouaïmia.

M. Zouaïmia a indiqué que cette manifestation de trois jours (du 8 au 10 octobre), initiée en collaboration avec plusieurs partenaires, à l'instar de la Chambre de l'artisanat et des métiers, la direction de l'Industrie, de banques et d'opérateurs économiques de la wilaya de Tissemsilt, vise à faire connaitre les atouts que recèle cette collectivité locale des Hauts-plateaux du Centre-ouest dans les domaines de l'industrie, de l'agriculture et de l'artisanat.

Elle permettra, aussi, aux opérateurs activant dans divers créneaux d'activité de vulgariser et de promouvoir auprès du large public leurs produits, a-t-il ajouté.

La Foire est marquée par la participation de neufs sociétés industrielles de la wilaya, spécialisées notamment dans la production de briques, l'alimentation de bétails et de volailles, la confection, les minoteries et l'agroalimentaire, en plus de 19 autres entreprises artisanales spécialisées dans la production apicole, l'huile d'olive, les habits traditionnel et le couscous, a fait savoir la même source.

Le responsable a réaffirmé que les entreprises et les artisans locaux bénéficient de l'accompagnement, du soutien et des facilités accordés par les différentes institutions et organismes de la wilaya dans le but d'assurer l'autosuffisance, et de contribuer à l'accroissement et à la diversification de la production nationale.