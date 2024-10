Le ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Youcef Cherfa, a salué, mardi, le progrès considérable enregistré en termes de réalisation des objectifs tracés pour la période 2023-2024 dans le cadre du projet de relance et d'élargissement du barrage vert, indique un communiqué du ministère.

Le ministre s'exprimait lors d'une réunion de travail qu'il a présidée, consacrée à évaluer le taux de concrétisation des différentes opérations inscrites dans le cadre du projet, en présence des conservateurs des forêts et des directeurs des services agricoles des 13 wilayas concernées par le projet, ainsi que des cadres de la Direction générale des forêts (DGF), du Groupe génie rural (GGR), du Bureau national d'études pour le développement rural (BNEDER) et du Haut commissariat au développement de la steppe (HCDS).

Après avoir présenté le bilan des différentes opérations menées dans chaque wilaya (plantation, ouverture des pistes, travaux d'aménagement...), "le ministre a salué le progrès considérable enregistré en termes de réalisation des objectifs tracés pour la période 2023-2024, soulignant la nécessité de procéder à la concrétisation d'un programme spécial au titre de l'année 2025, comme mesure proactive".

Il a rappelé, en outre, la grande importance que revêt ce grand projet qui s'inscrit dans le cadre des priorités fixées par les hautes autorités du pays, vu ses dimensions environnementales et économiques.

Le ministre a également donné des orientations aux cadres et directeurs des entreprises chargées de la réalisation dudit projet pour "engager un travail proactif et de terrain pour faciliter la réalisation des différentes opérations, le but étant de réaliser les objectifs tracés à ce titre", conclut le document.