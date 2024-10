Au total, 49 autorisations d'exercice d'activités de transport routier des personnes ont été délivrées dans la wilaya de Khenchela, a indiqué, mercredi, le directeur des transports, Smail Kacimi.

"La direction des transports de la wilaya de Khenchela a remis 49 nouvelles autorisations d'exercice des activités de transport routier de personnes entre le début de l'année 2024 et la fin septembre dernier et ce, dans le cadre du remplacement des autorisations annulées pour cause de non-utilisation par leurs détenteurs", a précisé le même responsable à l'APS.

M. Kacimi a ajouté, dans ce contexte, que 21 nouvelles autorisations ont été accordées pour le transport urbain, 22 pour le transport intercommunal, 2 pour le transport rural et 5 pour le transport inter-wilayas de voyageurs.

Le même responsable a fait part, à cet égard, d'un "déficit" en matière de transport rural au départ des communes d'El Oueldja, de Khirane et de Djellal à destination de la daïra de Chechar en raison de la réticence des transporteurs à exploiter ces lignes, une seule autorisation sur les 35 disponibles ayant été délivrée sur ces itinéraires.

La direction des transports s'emploie, à l'heure actuelle, en coordination avec la direction de la réglementation et des affaires générales (DRAG), le centre du registre du commerce, les caisses de sécurité sociale, la direction des impôts et les gares routières de la wilaya en vue de parachever l'opération et d'assainissement du secteur du transport, et en vue d'accorder de nouvelles autorisations d'exploitation à des opérateurs du secteur afin de remédier aux déficits enregistrés sur certaines lignes de transport, a conclu M. Kacimi.