La direction de l’Urbanisme, de l’Architecture et de la Construction de la wilaya de Tlemcen a réservé une enveloppe budgétaire estimée à 4,5 milliards de dinars pour l’aménagement de la zone industrielle (ZI) de la commune d’El-Aricha, a-t-on appris du premier responsable de cette direction, Rachid Belkadi.

M. Belkadi a indiqué à l’APS que l’aménagement de cette ZI, située dans la partie sud du territoire de la wilaya de Tlemcen, porte sur la réalisation de réseaux d’assainissement, d’eau potable et de voiries, ainsi que d’un réseau d’éclairage, faisant observer que le taux d’avancement des travaux est évalué, actuellement, à plus de 35%.

La future zone industrielle, qui s’étend sur quelque 300 hectares, répartis sur 318 lots, devra entrer en exploitation "à la fin de cette année", a fait savoir la même source.

La ZI d’El-Aricha sera connectée à l’autoroute Est-ouest et à la voie de chemin de fer aux deux autres zones industrielles de la wilaya de Tlemcen, implantées à Chetouane (218 hectares), et Ben-Damou, dans la daïra de Maghnia (103 hectares), ainsi qu’aux 7 zones d’activités, totalisant une superficie cumulée de 148 hectares et au 3 micro-zones d’activités (101 hectares) de la wilaya, souligne-t-on.