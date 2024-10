Une personne a trouvé la mort et trois autres ont été blessées à divers niveaux de gravité, dans un accident de la circulation survenu, dans la soirée de mardi à mercredi dans la wilaya de Mascara, à-on informé des services de la Protection civile.

L'accident s'est produit sur la RN 6, plus précisément au niveau du tronçon dépendant de la commune de Oued Taria et de la wilaya de Saïda, à la suite du télescopage de deux véhicules ayant provoqué des blessures à divers niveaux de gravité à 4 personnes , dont une des victimes âgées de 33 ans est décédée à la polyclinique de Oued Taria où elle a été évacuée, at-on fait savoir de même source.

Selon l'Etablissement public de santé de proximité de Oued El-Abtal, ne relèvent pas la polyclinique de Oued Taria, les trois personnes blessées quitteront cette clinique dans les prochaines heures, après avoir reçu les soins nécessaires.

Une enquête a été ouverte par les services de la Gendarmerie nationale afin d'élucider les circonstances de ce drame de la route.

Tiaret : 3 morts et 11 blessés dans un accident de la route (Protection civile)

Trois personnes ont trouvé la mort et 11 autres ont été blessées dans un accident survenu mardi soir dans la wilaya de Tiaret, a-t-on appris mercredi auprès de la direction de la Protection civile.

L'accident est survenu dans la nuit de mardi suite à un carambolage entre un bus de transport des voyageurs, un camion et un véhicule au niveau du rond point de la localité de Bouazid sur la route nationale RN14 dans son tronçon reliant les villes de Ain El Hadid et Takhemaret.

Les éléments du poste avancé de la Protection civile de Takhemaret, appuyés par les membres des unités secondaires de Frenda, Medroussa et Ain Kermes, sont intervenus pour prodiguer les premiers soins aux 11 blessés, âgés entre 19 et 52 ans, avant de les transférer vers la polyclinique de Takhemaret et à l'hôpital Ibn Sina de Frenda.

Les trois victimes, âgées entre 2 et 27 ans, ont été transférées vers la morgue du même hôpital.