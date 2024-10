La consommation d'électricité aux Etats-Unis atteindra des niveaux record en 2024 et 2025, a déclaré l'Administration américaine d'information sur l'énergie (EIA) dans son rapport Short Term Energy Outlook (STEO) publié mardi.

L'EIA prévoit que la demande d'électricité atteindra 4,093 milliards de kilowattheures (kWh) en 2024 et 4,163 milliards de kWh en 2025.

Ces chiffres sont à comparer aux 4.000 milliards de kWh en 2023 et au record de 4.067 milliards de kWh en 2022.

Avec la demande croissante de l'intelligence artificielle et des centres de données, et alors que les foyers et les entreprises utilisent davantage d'électricité pour le chauffage et le transport, l'EIA prévoit que les ventes d'électricité en 2024 atteindront 1,503 milliards de kWh pour les consommateurs résidentiels, 1,412 milliards de kWh pour les clients commerciaux et 1,033 milliards de kWh pour les clients industriels.

Selon l'EIA, la part du gaz naturel dans la production d'électricité se maintiendra à 42 % en 2024, comme en 2023, avant de tomber à 39 % en 2025. La part du charbon passera de 17 % en 2023 à 16 % en 2024 et 2025 en raison de l'augmentation de la production d'énergie renouvelable.

Le pourcentage de production renouvelable passera de 21% en 2023 à 23% en 2024 et à 25% en 2025, tandis que la part de l'énergie nucléaire se maintiendra à 19% en 2024 et 2025, comme en 2023.

Selon les projections de l'EIA, les ventes de gaz en 2024 diminueront à 12,2 milliards de pieds cubes par jour (bcfd) pour les consommateurs résidentiels et à 23,3 bcfd pour les clients industriels, mais augmenteront à 9,2 bcfd pour les clients commerciaux et à 36,4 bcfd pour la production d'électricité.

L'ouragan Milton repasse en catégorie maximale (agence américaine)

L'ouragan Milton qui menace la Floride est repassé en catégorie 5, la plus élevée de l'échelle de Saffir-Simpson, avec des vents pouvant aller jusqu'à 270 km/h, a annoncé mardi le Centre américain des ouragans (NHC). .

Milton devrait devenir un "ouragan majeur et dangereux" lorsqu'il atteindra la côte ouest de la Floride dans la nuit de mercredi à jeudi, at-il précisé dans son dernier bulletin.

L'ouragan Milton s'est intensifié "de manière explosive" lundi près de la péninsule du Yucatan au Mexique.

L'arrivée de cet ouragan de catégorie 5 (la maximale sur l'échelle Saffir-Simpson) survient au moment où républicains et démocrates continuent de s'écharper sur la réponse des autorités fédérales au cataclysme provoqué par l'ouragan Hélène, qui a provoqué au moins 230 morts dans le sud-est des Etats-Unis dont au moins 15 en Floride.

"Si la tempête reste sur sa trajectoire actuelle, il s'agira de la pire à frapper la région de Tampa depuis plus de 100 ans", ont prévenu lundi les services météorologiques de cette grande ville de Floride.

Milton, devrait toucher terre dans cet Etat américain du sud-est, le troisième le plus peuplé des Etats-Unis, dans la nuit de mercredi à jeudi, après avoir longé lundi et mardi la côte nord de la province mexicaine du Yucatan, dans le Golfe du Mexique.