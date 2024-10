La nouvelle présidente du Mexique Claudia Sheinbaum a présenté mardi son plan national de sécurité pour freiner la spirale de violence qui génère quelque 30.000 homicides par an dans le pays, la plupart liés aux trafics criminels internationaux.

"On ne va pas revenir à la guerre contre le narcotrafic", a affirmé la présidente de gauche lors de sa conférence de presse, en référence à l'offensive militaire déclenchée en 2006 par le gouvernement mexicain avec le soutien des Etats-Unis.

Mme. Sheinbaum, devenue le 1er octobre la première présidente de l'histoire du Mexique, dit vouloir continuer, comme son prédécesseur Andres Manuel Lopez Obrador, à s'attaquer à la criminalité en luttant contre la pauvreté.

"Nous ne cherchons pas les exécutions judiciaires, ce qui se faisait sous (la présidence) Calderon (droite, 2006-2012). Qu'allons-nous mobiliser ? La prévention, l'attention aux causes (de la violence), le renseignement et la présence" des autorités, a-t-elle déclarée.

La présidente propose des mesures immédiates, comme concentrer les moyens sur les Etats les plus dangereux, situés au Nord du pays et sur la côté Pacifique, et lutter contre les "délits à fort impact", tels que l'extorsion.

Pour cela, Mme. Sheinbaum indique vouloir renforcer et unifier les systèmes de renseignement militaires et civils, et créer un sous-secrétariat de renseignement et d'enquête policière au sein de la Garde nationale.

Consolider cette institution, créée par M. Lopez Obrador en 2019 et qui compte aujourd'hui plus de 130.000 membres, est une des clefs de la stratégie sécuritaire du nouveau gouvernement.

"Il y a des familles qui aujourd'hui n'ont pas accès à une police municipale fiable ou à une police étatique totalement renforcée", a justifié le nouveau Secrétaire à la Sécurité, Omar Garcia Harfuch.