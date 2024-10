Le commissaire général de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), Philippe Lazzarini, a indiqué mercredi que l'assaut sioniste en cours au nord de la bande de Ghaza assiège au moins 400.000 Palestiniens et menace la mise en œuvre de la deuxième phase de la vaccination contre la polio.

Dimanche, l'armée sioniste a annoncé le début d'un assaut sur certaines zones du nord de la bande de Ghaza, notamment la ville et le camp de Jabalia.

Lazzarini a déclaré dans un message sur les réseaux sociaux : "Il y a au moins 400.000 personnes coincées dans la zone" du nord de la bande de Ghaza.

Il a poursuivi : "Les récents ordres d'évacuation (des autorités sionistes) obligent les gens à fuir encore et encore, notamment du camp de Jabalia. Beaucoup refusent (l'évacuation) parce qu'ils savent très bien qu'il n'y a pas d'endroit sûr à Ghaza".

Le responsable onusien a prévenu dans ce sens que "les refuges sont obligés de fermer et les services s'arrêtent, certains pour la première fois depuis le début de la guerre. Avec presque aucune fourniture de base disponible, la faim s'étend et s'aggrave à nouveau".

Lazzarini a souligné que l'assaut sioniste actuel "menace la mise en œuvre de la deuxième phase de la campagne de vaccination des enfants contre la polio. Les enfants sont les premiers à souffrir le plus, alors qu'ils méritent un cessez-le-feu".

78 martyrs et 340 démolitions à El Qods depuis le 7 octobre 2023

Au total 78 Palestiniens sont tombés en martyrs à la suite d'attaques des forces sionistes et 340 opérations de démolition ont été enregistrées à El Qods occupée depuis le 7 octobre 2023, indique un rapport publié mardi par les autorités du gouvernorat.

Dans un rapport détaillant la situation dans la ville sainte, le gouvernorat d'El Qods a souligné une augmentation sans précédent des raids répétés contre la mosquée Al-Aqsa. Le rapport

note que "50.475 colons ont pris d'assaut la mosquée, dans le cadre d'un plan plus vaste visant à imposer des divisions sur le site sacré".

Le rapport révèle également qu'El Qods a été le théâtre d'"une campagne sans précédent de déplacements forcés de Palestiniens de leurs quartiers historiques, tels que Sheikh Jarrah et Silwan, que l'occupation cherche à vider de leurs habitants pour faire place à des colons illégaux".

Selon la source, les démolitions et saisies de maisons palestiniennes "n'ont pas cessé au cours des 12 derniers mois, mais ont systématiquement doublé pour créer une nouvelle réalité qui sert le projet de colonisation, avec 340 opérations de démolition enregistrées dans le gouvernorat".

En outre, le même document indique que l'occupation a imposé "un siège économique étouffant aux Palestiniens d'El Qods en restreignant la circulation des biens et des individus, ainsi qu'en prenant des mesures arbitraires contre les commerçants".

Londres appelle le monde à "ne pas faiblir"

Le ministre britannique des Affaires étrangères, David Lammy, a averti mercredi que les pays "ne doivent pas faiblir" dans leurs efforts pour obtenir un cessez-le-feu à Ghaza et au Liban.

"Nous ne devons pas faiblir en cette période critique pour obtenir des cessez-le-feu à Ghaza et au Liban, pour acheminer l'aide dont Ghaza a désespérément besoin ", a-t-il fait valoir.

M. Lammy, qui s'entretiendra avec les dirigeants de Bahreïn et de Jordanie et rencontrera le personnel des forces armées britanniques stationné au Moyen-Orient, a qualifié la situation d'"incroyablement dangereuse".

Il "fera pression pour mettre fin au cycle de la violence" et exprimera les craintes de Londres quant au "risque d'escalade et d'erreur de calcul", selon le ministère des Affaires étrangères.

Le chef de la diplomatie britannique réitérera également les appels de son pays en faveur d'un cessez-le-feu immédiat à Ghaza et au Liban.

A Bahreïn, Il rencontrera des "personnalités de haut rang" dans le pays, tandis qu'en Jordanie il s'entretiendra avec le ministre des Affaires étrangères Ayman Safadi, selon le ministère des Affaires étrangères.

M. Safadi a accusé lundi à Beyrouth l'entité sioniste d'avoir "l'entière responsabilité" d'une "escalade" qui va entraîner le Moyen-Orient dans "une guerre régionale".

La mosquée d’Al-Ibrahimi à El Khalil fermée par les forces d’occupation sionistes pour 4 jours

Les forces d'occupation sionistes ont fermé, mercredi, la mosquée Al-Ibrahimi, dans la ville d'El Khalil en Cisjordanie occupée, jusqu'à samedi soir prochain.

Le directeur de la mosquée, Moataz Abu Sneineh, a déclaré à l'agence WAFA que les autorités d'occupation ont fermé aujourd'hui la mosquée Al-Ibrahimi aux musulmans, pour permettre aux colons de célébrer l'une de leurs fêtes.

Soulignant que cette fermeture comprend le verrouillage des portes principales de la mosquée et l'interdiction à tous ses employés d'être présents à l'intérieur, Abu Sneineh a indiqué que l'entité sioniste transforme tous les quartiers de la vieille ville, les environs de la mosquée Ibrahimi et les quartiers adjacents en casernes militaires, et intensifie le déploiement de ses soldats sur différents axes principaux de la région.

Toutes ces mesures visent à permettre à des centaines de colons de prendre d’assaut la mosquée, selon Abu Sneineh qui qualifie ce comportement du gouvernement d'occupation de raciste et de violation de la liberté de culte et d'accomplissement de rituels religieux et de prières pour les musulmans qui ont droit à cette mosquée purement islamique.

Pour sa part, le directeur général de l'Administration générale des dotations d'El Khalil, Hajj Ghassan Al-Rajabi, a fait état des attaques en cours contre la mosquée Al- Ibrahimi, y compris l'interdiction de l'appel à la prière à l'aube pour le 27ème jour consécutif et la décision de le fermer à partir d'aujourd'hui.

"La fermeture du sanctuaire pendant 4 jours consécutifs est devenue une réalité sans précédent, et cela s'inscrit dans le cadre d'une atteinte sans précédent à notre caractère sacré", a-t-il dit.

Ahmed Al-Tamimi, membre du Comité exécutif de l'Organisation de libération, a considéré les actes de l'occupation comme une violation flagrante des lieux de culte et de la particularité de la mosquée Ibrahimi.

Les forces d'occupation sionistes transforment les fêtes juives en une escalade de leurs mesures et procédures arbitraires et oppressives visant à restreindre la vie du citoyen palestinien, à paralyser ses mouvements, et à porter atteinte aux piliers de l’économie et les moyens de subsistance des citoyens, et à pratiquer les formes d’abus les plus horribles aux postes de contrôle de l’occupation qui coupent les territoires palestiniens occupés, et donner l'occasion d'intensifier les incursions des groupes juifs extrémistes contre la mosquée Al-Aqsa à Al Qods et la mosquée Ibrahimi à El Khalil.

Agression sioniste contre Ghaza: trois martyrs dans un bombardement du camp de Nuseirat

Trois Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés mercredi dans un bombardement de l'armée sioniste qui a visé une tente abritant des personnes déplacées dans le camp de Nuseirat, dans le centre de la bande de Ghaza.

Des sources médicales ont rapporté que trois Palestiniens sont tombés en martyrs et d’autres ont subi diverses blessures lors de la frappe de missile de l’occupation sioniste contre une tente abritant des personnes déplacées d'une famille, au nord-ouest du camp.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.965 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 97.590 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

Ghaza : le bilan de l'agression sioniste s'alourdit à 42.010 martyrs et 97.720 blessés

Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 42.010 martyrs et 97.720 blessés, en majorité des femmes et des enfants, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué mercredi les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis trois massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 45 martyrs et 130 blessés.

Un précédent bilan a fait état de 41.965 martyrs et 97.590 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont indiqué qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Défense civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.