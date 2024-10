Deux chocs du haut de tableau sont au programme de la quatrième journée de Ligue 2 amateur de football, prévue ce week-end, mettant aux prises les dirigeants actuels des groupes Centre-Est et Centre-Ouest à leurs poursuivants directs au classement. Le MCB Oued Sly et l'Etoile de Ben Aknoun, actuels co-leaders du Groupe Centre-Ouest avec sept points chacun seront opposés dans un duel direct au stade Mohamed Boumezrag de Chlef, alors qu'à l'Est, le leader MB Rouissat (9 pts) sera appelé à se déplacer chez son dauphin au classement , le MO Constantine (7 pts).

Des duels de titans, entre quatre clubs qui n'ont pas encore connu la défaite en ce début de l'exercice 2024-2025, et qui verront la suite de leur parcours sérieusement boostée en cas de victoire. En effet, ces duels directs entre clubs visant le même objectif, sont souvent qualifiés de matchs à six points, faisant que l'équipe qui arrive à bien les négocier prendra une option non négligeable dans sa quête.

Ce qui devrait être le cas pour les deux autres co-leaders du groupe Centre-Ouest, l'ASM Oran et la JSM Tiaret, qui comptent également sept points chacun et qui seront appelés à se déplacer respectivement chez le WA Mostaganem et le NA Hussein. Dey, qui se partage actuellement la septième place au classement général, avec quatre points chacun.

De chauds duels, là encore, mais que les différents antagonistes devraient aborder avec des états d'esprit différents, car si le WAM débutera avec le moral au beau-fixe, après l'excellent match nul (1-1) qu'il a ramené de chez le MCB Oued Sly au cours de la précédente journée, le NAHD lui plus à cœur de se racheter, après sa défaite dans le derby algérois face à l'ESBA (1-2).

A suivre également la confrontation entre le GC Mascara (5e/5 pts) et l'US Béchar Djedid (7e/4 pts), au moment où le nouveau promu JS El Biar (5 pts) sera probablement sur du velours en accueillant le RC Arbaâ (14e/1 point). Cette quatrième journée sera également l'occasion pour les clubs qui ont mal démarré leur saison pour se ressaisir, à commencer par l'ESM Koléa (11e/3 pts) qui tentera de ramener un bon résultat de son déplacement chez le SKAF Khemis Miliana qui reste sur un succès en déplacement.

De son côté, le CR Temouchent recevra le MC Saïda, contre lequel il cherchera probablement à confirmer le bon résultat nul qu'il a ramené la semaine passée du stade Benhadad face au RC Kouba, alors que ce dernier est appelé à se déplacer chez l'actuelle lanterne-rouge, le SC Mecheria, avec l'espoir d'y empocher sa première victoire de la saison. En effet, malgré les gros investissements qui ont été faits par le Raed en début de saison, que ce soit en termes de recrutement ou de préparation, le club n'a pas connu le moindre succès jusqu'ici.

Les Verts et Blanc ont même concédé deux nuls à domicile, respectivement contre le NAHD et le CRT, provoquant par la même occasion le départ du désormais ex-entraîneur en chef de l'équipe senior, Mourad Karouf. Ce déplacement chez le dernier du groupe représente donc une opportunité pour le RCK de se ressaisir et de recoller au peloton de tête avant qu'il ne soit trop tard.

Le MB Rouissat en danger à Constantine

Dans le groupe Centre-Est, le MB Rouissat, le seul club de Ligue 2 amateur à avoir réussi un carton-plein en ce début de saison, en remportant ses trois premiers matchs, sera confronté ce week-end à son premier véritable test, en croisant le fer avec un adversaire à sa mesure, en l'occurrence, le MO Constantine. En effet, même s'il ne compte que sept points, le club de la ville des ponts suspendus n'a pas connu la défaite lors des trois précédents matchs, ce qui prouve que lui aussi affiche une belle forme en ce début de saison.

Un équilibre des forces qui devrait donner lieu à une chaude empoignade, avec le leadership comme principal objectif, car en cas de victoire, c'est le MOC qui repasserait devant, avec 10 points. De son côté, le NRB Teleghma (3e/7 pts) est appelé à effectuer le déplacement à Ouargla, où l'IRB local l'attendra probablement d'un pied ferme et avec l'intention de gagner pour s'éloigner de la zone rouge (15e/1 point). Idem pour l'AS Khroub (4e/5 pts) qui sera en appel chez l'ancien pensionnaire de l'élite, l'US Chaouia (5e/4 pts), alors que le CA Batna devra se déplacer chez l'HB Chelghoum Laïd, avec lequel il partage actuellement le même classement, avec quatre points pour chaque club.

De leur côté, les formations de milieu de tableau comme l'USM El Harrach, le MSP Batna, et l'USM Annaba devraient avoir la tâche un peu plus facile, car appelées à défier des adversaires prenables, à commencer par les Jaune et Noir, qui accueilleront la JS Bordj Menael (14e/1 point). Pour sa part, le MSPB recevra la JSD Jijel (12e/2 pts), alors que les Tuniques Rouges iront à Oued Souf, pour y défier l'USS local, qui occupe actuellement la dernière place au classement général, après trois défaites en autant de matchs.