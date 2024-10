Parce que nous en commençons depuis l'enfance et qu'il est présent dans la plupart des aliments

que nous consommons, le sucre crée une dépendance tant physique que psychique.

Tout le monde connaît désormais les dégâts causés par un excès de sucre. Mais attention, tous les sucres ne se valent pas. On peut diviser ceux-ci en deux groupes.

Les sucres lents des céréales, ceux des féculents (pâtes, riz, pain) ou encore ceux des légumineuses. Consommés en quantité raisonnable, ceux-ci sont indispensables à notre bon équilibre nutritionnel.

Les sucres dits rapides eux, proviennent des bonbons, des sodas, du chocolat, des pâtisseries, du petit carré blanc qu'on ajoute dans son café. Lorsque ceux-ci sont absorbés en excès et trop fréquemment, ils peuvent nuire à notre santé. L'hyperglycémie qu'ils provoquent peut avoir des effets délétères et conduire par la suite à un surpoids, du diabète de type 2, des maladies cardio-vasculaires. Ou encore à des atteintes aux nerfs, aux yeux, ou aux reins.

A l'inverse, selon l'OMS il existe des données fiables démontrant qu'un apport en sucres libres inférieur à 10% de la ration énergétique totale réduit le risque de surpoids, d'obésité et de carie dentaire.

Quant à l'addiction au sucre, elle fait l'objet de débats au sein de la communauté scientifique. Certains affirment qu'elle n'existe pas. Pourtant, il existe des expériences célèbres qui démontrent le contraire.

En 2007, Serge Ahmed, chercheur au CNRS a mené une étude sur les rats. Dans leur présentation de la cocaïne et du sucre, 90 des 100 rongeurs testés ont préféré le sucre à la cocaïne.

Les signes de l'addiction se sont clairement manifestés : consommation croissante, problèmes pour s'en passer, ou rechutes récurrentes. Conclusion si vous vous jetez sur le chocolat à la moindre contrariété, ou que les bonbons calment vos angoisses, il y a des risques que soyez "accro". Pour repérer une dépendance au sucre, certains signes doivent vous alerter.

ATTENTION AUX SUCRES CACHÉS

Le problème, c'est que la plupart des sucres consommés sont "cachés" dans des aliments transformés qui ne sont généralement pas pris en compte comme sucrés. Par exemple, une cuillère à soupe de ketchup contient environ 4 grammes (à peu près une cuillère à café) de sucres libres et une canette de soda en contient jusqu'à 40 grammes (environ 10 cuillères à café).

L'Agence de l'alimentation (ANSM) recommande aux adultes de ne pas consommer plus de 100 g de sucres totaux par jour (hors lactose et galactose) et pas plus d'une boisson sucrée (en privilégiant les jus de fruit).

1/9 - Je prends du poids

Si le sucre consommé n'est pas brûlé par l'organisme (en faisant un effort physique par exemple) il pénètre dans les cellules et est mis en réserves sous forme de graisse. Ce qui induit des kilos supplémentaires.

2/9 - J'ai souvent des migraines

Quand on a la main lourde sur le chocolat, on se heurte à un pic de glycémie. Autrement dit une augmentation brutale du taux de sucre dans le sang. Ce qui peut provoquer de nombreux troubles dont des migraines prononcées.

3/9 - J'ai souvent des caries

Les petits gâteaux en excès entraînent la production de bactéries dans la bouche.

Ces dernières transforment les sucres en substances qui attaquent l'émail dentaire. Ce qui augmente le risque de caries.

4/9 - Ma peau est plus grasse et des boutons apparaissent fréquemment

Plus sur consommé de sucre, plus le taux d'insuline augmente. Ce qui stimule la sécrétion de sébum. Avec à la clef, une peau plus grasse, des boutons, ou des imperfections et le teint brouillé.

5/9 - J'ai des sauts d'humeur

Bonbons ou chocolat en excès provoquant des variations de glycémie, autrement dit de la teneur du sang en glucose.

A force de monter et de descendre, ces montagnes russes provoquent de l'irritabilité et une humeur changeante.

6/9 - J'ai tout le temps envie de sucre

Plus sur la mange sucrée, plus sur une envie de recommencer. C'est en cela que l'effet du sucre se rapproche de celui d'une drogue.

7/9 - Je souffre de déséquilibres hormonaux

Syndrome prémenstruel prononcé, symptômes gênants de la ménopause, troubles de la thyroïde, puberté précoce, il existe de nombreuses manifestations d'un déséquilibre hormonal. Or une alimentation riche en sucre favorise ce type de problème.

8/9 - J'ai souvent très soif

Un excès de sucre dans le sang conduit à une plus grande production d'urine pour éliminer ce trop-plein. Résultat, plus sur les urines plus sur un soif.

9/9 - Je me sens toujours fatigué

Sur le moment, le sucre apporte un coup de fouet.