Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé, mardi, la cérémonie de remise des lettres de créances des nouveaux ambassadeurs de Hongrie, d'Ethiopie, des Pays-Bas et du Kenya auprès de l'Algérie, indique un communiqué de la Présidence de la République.

"Le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, a présidé la cérémonie de remise des lettres de créances des ambassadeurs suivants auprès de l'Algérie:

- Son excellence l'ambassadeur de la République de Hongrie, M. Gabor Levente Szarka

- Son excellence l'ambassadeur de la République fédérale démocratique d'Ethiopie, M. Muktar Mohamed Ware

- Son excellence l'ambassadrice du Royaume des Pays-Bas, Mme Anne Elisabeth Luwema

-Son excellence l'ambassadeur de la République du Kenya, M. Kaluma Timothy Mcharo" précise la même source.

L'Algérie et le Japon sont liés par des relations excellentes (ambassadeur)

"L'Algérie et le Japon entretiennent d'excellentes relations depuis plus de 60 ans. Ces longues années d'amitié et de confiance mutuelles nous ont permis de concrétiser divers projets en commun", a déclaré M. Kono Akira à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme de sa mission en Algérie.

Mettant en avant les cadres juridiques liant les deux pays dans le domaine économique, l'ambassadeur du Japon a cité particulièrement "l'accord sur la non imposition d'impôt et l'accord de la création du comité bilatéral économique mixte qui sont entrés en vigueur cette année", rappelant à cette occasion "la reprise des programmes de coopération technique entre les deux pays après la période de Covid-19, notamment dans les domaines de la pêche, de la gestion des risques majeurs et de la transition énergétique". Le diplomate s'est réjoui également de la réalisation du "premier exercice conjoint entre les Forces navales algériennes et la Force maritime d'auto-défense japonaise au large de la côte méditerranéenne en juillet dernier", tout en exprimant "ses vifs respects et sa reconnaissance à tous ceux qui ont toujours été à ses côtés durant sa mission en Algérie".

A noter que l'audience s'est déroulée en présence de M. Boualem Boualem, directeur de Cabinet à la Présidence de la République.

M. Larbaoui reçoit l'ambassadeur de la République italienne en Algérie (communiqué)

Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a reçu, mardi au Palais du Gouvernement à Alger, l'ambassadeur de la République italienne en Algérie, M. Alberto Cutillo, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette audience, tenue en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, "les deux parties ont salué les relations privilégiées entre les deux pays, caractérisées par une bonne dynamique dans divers domaines, à la lumière des résultats importants de la visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en

Italie en mai 2022, et des rencontres bilatérales qui s'ensuivirent entre les responsables des deux pays à différents niveaux", a précisé la même source. "Compte tenu des liens d'amitié historiques qui unissent les deux pays, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer et d'élargir la coopération scientifique et culturelle pour inclure la recherche et les fouilles archéologiques", ajoute le communiqué. "Il a été convenu d'organiser une conférence scientifique regroupant des spécialistes, des scientifiques et des experts des deux pays, afin d'élaborer un programme de travail aux multiples volets, comprenant la participation aux recherches sur les fouilles archéologiques, la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine archéologique, en sus de la formation et de l'enseignement supérieur dans ce domaine", conclut le communiqué.

Le partenariat stratégique algéro-chinois est entré dans une nouvelle ère (ambassadeur)

Le partenariat stratégique algéro-chinois est entré dans une nouvelle ère, a affirmé lundi à Alger l'ambassadeur de la République populaire de Chine en Algérie, M. Li Jian. "Le partenariat stratégique global sino-algérien, sous la direction des chefs d'Etat, est entré dans une nouvelle ère. La confiance mutuelle et la coordination stratégique entre les deux pays se sont renforcées davantage", a déclaré M. Li Jian à l'issue de l'audience que lui a accordée le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, au terme de sa mission en Algérie.

Les deux parties "sont parvenues à une coordination étroite dans les affaires multilatérales et œuvrent ensemble au maintien de la paix au niveau régional et international", a-t-il ajouté. Mettant en avant la nouvelle dynamique que connait le partenariat économique et commercial entre les deux pays, l'ambassadeur a cité notamment la coopération dans le domaine de la réalisation des infrastructures qui "s'intensifie" et la construction de la ligne ferroviaire Béchar-Tindouf-Ghara Djebilet qui "avance bien", a-t-il mentionné. Après avoir évoqué "un accord de principe sur les modalités de financement de certains projets importants", il a ajouté que les deux parties continuent à "promouvoir la coopération dans des domaines comme l'économie numérique, les énergies nouvelles, l'intelligence artificielle et la lutte contre la désertification". "Les entreprises chinoises ont exprimé leur volonté de venir investir en Algérie, considérée comme un marché connu pour ses qualités dans la région et sont confiantes dans les perspectives de développement de ce pays", a-t-il souligné.

Après avoir indiqué que la "concertation politique s'est renforcée davantage entre les deux pays qui œuvrent ensemble à préserver la paix aux niveaux régional et international", le diplomate a conclu que la Chine "soutient fermement l'Algérie qui joue un rôle important au sein du Conseil de sécurité des Nations unies et un rôle de pilotage sur la scène régionale". L'audience s'est déroulée en présence du directeur de Cabinet à la Présidence de la République, M. Boualem Boualem.