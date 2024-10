Dans le cadre de la concrétisation de l'achèvement du programme d'activités de la Fondation Salima Souakri pour l'Œuvre Caritative et Humanitaire, à l'occasion de la rentrée scolaire 2024/2025, le samedi 5 octobre 2024, la Fondation Salima Souakri en coordination avec la Fondation Caritative « Enaya » affiliée à la Holding « Madar a pris l'initiative de fournir plus de 200 cartables équipés de toutes les fournitures scolaires , au profit des enfants des familles nécessiteuses, dans différents niveaux d'enseignement.

Il s'agit du troisième lot de cartables scolaires que la Fondation a distribué aux orphelins, aux enfants issus de familles nécessiteuses, aux enfants malades et à ceux ayant des besoins spécifiques, et soutenir les groupes vulnérables à l’effet réduire le poids des dépenses pèsent sur ces familles.

Ce lot sera réparti dans les différentes wilayas du pays. Nous remercions sincèrement la Fondation Enaya et Madar Holding Company pour cette initiative précieuse et aimable, ainsi que pour leur implication et leur encouragement du travail caritatif et humanitaire, et la consolidation des valeurs de solidarité et d'interdépendance entre les différentes couches de la société. A noter que la Fondation Salima Souakri pour l'Œuvre Caritative et Humanitaire, depuis le début de la rentrée scolaire, a contribué, grâce aux efforts de tous ses membres implantés dans plusieurs wilayas du pays, avec un nombre important de cartables scolaires équipés de toutes les fournitures dans les wilayas de Sétif, Médéa, Bordj Bou Arreridj, M'sila, Blida, Chlef, Alger, Boumerdes, Tipaza....

La Fondation entend également étendre son action caritative pour atteindre le plus grand nombre de groupes vulnérables en recrutant davantage de bénévoles et de personnes souhaitant participer à des œuvres caritatives.