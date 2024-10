Trois ouvrages didactiques en Tamazight ont été publiés récemment par le Haut-commissariat à l'amazighité (HCA), dans l'objectif de soutenir et d'élargir l'apprentissage et l'enseignement de cette langue nationale et officielle.

Destinés aux chercheurs, enseignants de la langue amazighe ainsi qu'aux étudiants dans les sections d'alphabétisation et d'enseignement pour adultes, ces nouveaux ouvrages visent à soutenir l'apprentissage de cette la langue en milieux scolaire et universitaire ainsi qu'en dehors des circuits éducatifs et universitaires. "Lmed Tacawit" de Yacine Zidane, "Lmed Tamazight, izaduren n tutlayt" de Toufik Djerroud, et "Aselmad Asendwal n tamazight i yimeqqranen", viennent ainsi enrichir le catalogue éditorial du HCA. L'auteur de "Lmed Tacawit" (Apprendre le Chaoui), variante de Tamazight des Aurès et des régions avoisinantes, Yacine Zidane, considère que son ouvrage vise à "contribuer à la promotion et à la recherche dans le domaine de tamazight dans ses différentes variantes".

Scindé en trois chapitres, l'ouvrage donne un aperçu global de la région Chaouie, présentée à travers son histoire, ses villes et sa culture locale véhiculée notamment par le chant, la musique et le bijou. Dans le premier chapitre, l'auteur donne un aperçu sur l'histoire et la culture de cette région, déclinée à travers diverses expressions artistiques notamment la chanson, la couture et la danse en plus des portraits d'hommes et de femmes célèbres de la région qui ont marqué l'histoire à travers différentes périodes. Le second chapitre est consacré à la présentation linguistique de la variante chaouie sur les plans phonétique-phonologie, morphologie et syntaxe, alors que le dernier chapitre présente des terminologies spécifiques en quatre déclinaisons linguistiques (kabyle-chaoui-arabe-français).

Toujours dans le domaine didactique, Toufik Djerroud publie "Lmed tamazight, izaduren n tutlayt" (Apprendre tamazight, les bases de la langue), un ouvrage destiné à l'apprentissage de la langue amazighe pour les apprenants débutants. En 12 chapitres, ce manuel didactique généraliste, propose des cours basiques pour les apprenants à travers un vocabulaire amazigh de divers thèmes comme chiffres (Uttunen), les couleurs (Initen), les formes géométriques (Talghiwin), les animaux (Ighersiwen), les temps (saisons, jours) et la nature, entre autres.

Autre ouvrage pédagogique "Aselmad Asendwal n tamazight i yimeqqranen" (Pédagogie de l'enseignement de tamazight pour les classes d'alphabétisation et l'enseignement pour adultes)", un recueil des actes de la formation destinée aux enseignants de tamazight pour adultes, organisée à Biskra, s'adresse aux apprenants adultes pour favoriser l'apprentissage de la lecture et de l'écriture dans cette langue. Cet ouvrage collectif regroupant les contributions des enseignants impliqués dans l'enseignement pour adultes de la langue amazighe (andragogie), vise à offrir des "prestations d'enseignement de cette langue aux adultes en dehors des circuits éducatifs et universitaire", souligne le HCA, dans sa présentation. Ces titres représentent "une contribution précieuse aux références publiées précédemment", a souligné le HCA, précisant que ces ouvrages seront "accessibles" sur son site.