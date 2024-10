La ministre de la Culture et des Arts, Soraya Mouloudji, a affirmé, lors de l'ouverture de la première édition du festival culturel national "Okadiate" de la poésie populaire, lundi soir à Djelfa, que cet événement culturel se veut une récompense bien méritée pour les poètes en Algérie. Dans son allocution à l'ouverture du festival, lue en son nom par le Directeur central du livre au ministère de la Culture et des Arts, Tidjani Tama, Mme Mouloudji a indiqué que "ce festival, organisé sous le patronage de notre département ministériel, a été institué en peu de temps, et représente une récompense bien méritée pour tous les poètes en Algérie, notamment ceux de Djelfa".

Et d'ajouter : "le festival est organisé à Djelfa, car c'est dans cette wilaya où cet évènement a été organisé pour la première fois". La ministre a également souligné que "cette démarche procède de l'engagement de son ministère à accompagner les événements culturels dans le pays, à garantir leur succès et à assurer les moyens nécessaire de créativité".

"Dans cet esprit, les acteurs culturels se rassemblent pour la première édition du festival culturel national +Okadiate+ de la poésie populaire, que nous qualifiions d'important en termes de vision et d'objectifs, et nous misons sur le potentiel des enfants de cette wilaya et des passionnés de poésie populaire à travers le pays", a-t-elle dit. Dans une allocution prononcée à cette occasion, le commissaire du festival, Zouaoui Mebrouk, a affirmé que le large public passionné de poésie et de littérature sera comblé, lors de cette manifestation qui s'étalera jusqu'au 10 octobre.

Cette édition qui a connu la participation de 150 poètes populaires, d'académiciens et d'étudiants universitaires représentant 35 wilayas du pays, a été marquée par des spectacles de Fantasia et par l'organisation d'une exposition au niveau du hall extérieur du siège de la wilaya dédiée à l'artisanat avec une vente-dédicace. Un texte du poète palestinien Dr. Raid Nadji, a été lu avant la clôture de la manifestation à laquelle ont pris part les autorités civiles et militaires.