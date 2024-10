Des responsables de l'ONU ont exprimé mardi leur inquiétude quant au fait que les méthodes de guerre utilisées par l'entité sioniste qui ont fait près de 42.000 martyrs et des destructions généralisées à Ghaza, se répètent désormais au Liban, appelant à agir pour éviter la même "spirale infernale".

"J'ai en tête, depuis le moment où je me réveille jusqu'au moment où je m'endors, que nous pourrions entrer dans la même sorte de spirale infernale, et nous devons faire tout ce que nous pouvons pour empêcher que cela se produise dans cette crise particulière", a déclaré le directeur du Programme alimentaire mondial (PAM) au Liban, Matthew Hollingworth, en réponse à une question sur les parallèles entre les deux guerres.

"Nous avons besoin que le monde ait plus d’impact et soit capable d’argumenter pour que cela ne puisse pas continuer", a déclaré Hollingworth, lors d’un point de presse à Genève par liaison vidéo depuis Beyrouth.

"Les craintes d'une répétition des troubles à Ghaza sont également partagées par la population libanaise et cela explique pourquoi tant de personnes ont fui si rapidement", a déclaré Hollingworth après avoir visité des camps de déplacés.

Un responsable de l'Organisation mondiale de la santé (OMS) a indiqué, lors du même point de presse, que "neuf hôpitaux au Liban avaient été fermés, complètement ou partiellement - une tendance qui s'est également produite à Ghaza".

Ian Clarke, responsable adjoint des incidents de l'OMS pour le Liban, a mis en garde contre les épidémies au Liban en raison des conditions de surpopulation dans les abris pour déplacés et des fermetures d'hôpitaux alors que les médecins ont fui l'assaut sioniste.

Le Haut-Commissariat des Nations Unies aux droits de l'homme (HCDH) a déjà affirmé que les forces sionistes "avaient violé à plusieurs reprises les lois de la guerre à Ghaza". Son porte-parole, Jeremy Laurence, a déclaré mardi que les "mêmes moyens et méthodes de guerre" étaient utilisés au Liban.

Les forces sionistes ont commencé des opérations terrestres dans le sud-ouest du Liban, intensifiant une escalade qui a fait plus de 1.000 martyrs au cours des deux dernières semaines et provoqué la fuite massive de plus d'un million de personnes.

Dans la bande de Ghaza, près de 42.000 Palestiniens sont tombés en martyrs et la plupart des 2,3 millions de personnes déplacées dans la guerre génocidaire lancée par l'armée sioniste le 7 octobre 2023.

Ghaza: l'ONU met en garde contre la poursuite par l'occupant sioniste des expulsions forcées

L'ONU a exprimé sa préoccupation quant à la situation dans le nord de Ghaza, où plus de 400.000 Palestiniens ont reçu l'ordre par l'occupant sioniste de se déplacer vers le sud, à Al-Mawassi, "une zone surpeuplée et polluée qui ne dispose pas des services de base dont les gens ont besoin".

"Le sud de Ghaza est complètement surpeuplé et ne peut pas accueillir plus de personnes", a déclaré lundi le porte-parole des Nations Unies, Stéphane Dujarric.

Il a indiqué que plus de 50.000 hommes, femmes et enfants ont été déplacés à l'intérieur du nord de Ghaza. "De nombreuses autres personnes dans le nord, en particulier dans le camp de Jabalia, sont coincées dans leurs maisons et ne peuvent pas partir en toute sécurité".

Selon le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA), "la situation dans le nord de Ghaza s'aggrave, alors que les zones résidentielles sont attaquées, que les hôpitaux reçoivent l'ordre d'évacuer et que l'électricité reste coupée".

Dans ce contexte, le porte-parole de l'ONU a déclaré : "Les installations médicales et autres services essentiels risquent déjà de fermer, car les travailleurs ont été déplacés avec leurs familles. Aucun carburant ou marchandise commerciale n'est autorisé à entrer".

"Les approvisionnements s'épuisent également dans le sud à l'approche de la saison des pluies", a déclaré M. Dujarric, et les autorités sionistes ont désigné "un itinéraire dangereux permettant aux travailleurs humanitaires d'acheminer des approvisionnements depuis le passage de Karam Abu Salem".

Mais il a souligné que les Nations Unies et leurs partenaires continuent de fournir une aide vitale aux Palestiniens de Ghaza partout où ils le peuvent. Il a noté que l'UNRWA a assuré 5,6 millions de consultations médicales dans toute la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023 et a fourni à près de 1,9 million de personnes deux séries de distribution de farine au cours de l'année écoulée.

Ghaza : l'agression sioniste a coûté la vie à plus de 500 athlètes

Plus de 500 athlètes, arbitres et responsables sportifs sont tombés en martyrs, depuis le début de l’agression sioniste contre Ghaza le 7 octobre 2023.

Selon les données fournies par les autorités palestiniennes, la guerre génocidaire sioniste a eu de graves répercussions sur le sport palestinien, coûtant la vie à plus de 500 personnes : "Entraîneurs, arbitres, athlètes, y compris des enfants et des membres d’académies sportives".

L'une des premières victimes a été Hani Al-Masdar, entraîneur de l'équipe olympique de football de Palestine, tué lors de frappes aériennes en janvier. En avril, trois jeunes footballeurs de l'académie Al-Wahda de Ghaza ont été tués lors d'attaques contre Deir al-Balah.

En juin, trois footballeurs d'Al-Ahli Ghaza, Ahmad Abu al-Atta, Anas Iqilan et Muhammad Barakat, ont été également tués.

Le premier athlète palestinien à avoir participé aux Jeux olympiques, Majed Abu Maraheel, est décédé en juillet dernier d'une insuffisance rénale, conséquence des coupures de courant provoquées par les bombardements de l'armée sioniste.

Hani Mesmeh, arbitre international palestinien, a également été tué lors des frappes aériennes de juin.

Le 14 novembre 2023, les volleyeurs palestiniens Hassan Zuaiter et Ibrahim Qassi'a ont été tués dans une attaque menée par l'occupation dans le camp de réfugiés de Jabaliya.

L’agression sioniste a détruit également près de 90% des infrastructures sportives de Ghaza : stades, centres d’entraînement et gymnases ont été bombardés, incendiés ou rasés au bulldozer. Dans certains cas, des terrains de football ont été transformés en cimetières de fortune, selon les mêmes sources.

Le Président sud-africain déplore l'escalade au Moyen-Orient, appelle à un cessez-le-feu à Ghaza

Le président sud-africain Cyril Ramaphosa a, dans une lettre ouverte, déploré l'escalade au Moyen-Orient qui touche notamment les civils de Ghaza et appelé à "un cessez-le-feu immédiat" dans l'enclave palestinienne, en proie à une agression génocidaire sioniste depuis un an.

Un an après le début de la nouvelle escalade au Moyen-Orient, Cyril Ramaphosa a appelé à "un cessez-le-feu immédiat, pour mettre fin aux souffrances de la population de Ghaza".

"En réalité, cette dernière escalade s’inscrit dans une politique de violence qui dure depuis plus d’un demi-siècle et qui découle de l’occupation de la Palestine. Tant que l’occupation ne sera pas terminée et qu’une solution juste et durable, la région restera une poudrière", a-t-il écrit dans sa lettre.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant près de 42.000 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et près de 100.000 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

Cisjordanie occupée : au moins 30 Palestiniens arrêtés par les forces d'occupation sionistes

Les forces d'occupation sionistes ont arrêté, dans la nuit de lundi à mardi, au moins 30 Palestiniens, dont d'anciens prisonniers, dans différents gouvernorats relevant de la Cisjordanie occupée, a indiqué un communiqué conjoint publié par la Commission pour les affaires des prisonniers et le Club des prisonniers palestiniens.

Les arrestations ont été menées dans les gouvernorats d'El Khalil (23 personnes), Naplouse, Beit Lehm et El Qods, précise le communiqué, relevant que les forces d'occupation ont mené depuis lundi, des enquêtes sur le terrain ayant visé des dizaines de Palestiniens dans plusieurs villes.

Le nombre total des arrestations, depuis le 7 octobre 2023, s'est élevé à plus de 11.200 en Cisjordanie, y compris à El-Qods, précise la même source.

Ghaza: l'agression sioniste a coûté la vie à 34 membres du Croissant-Rouge palestinien

Au total, 34 membres de la Société du Croissant-Rouge palestinien (PRCS) sont tombés en martyrs depuis le début de la guerre génocidaire sioniste à Ghaza, il y a un an, a indiqué la porte-parole de l'organisation humanitaire, Nebal Farsakh.

"Les 12 derniers mois étaient particulièrement durs pour les habitants de Ghaza, tant sur le plan humanitaire que pour ceux qui travaillent dans les secteurs de la santé et de la médecine", a déclaré Nebal Farsakh, citée par des médias, révélant que "34 membres de la Société du Croissant-Rouge palestinien sont tombés en martyrs depuis le début de la guerre en cours à Ghaza".

La principale cible de l'armée sioniste, a-t-elle expliqué, a été les hôpitaux, les établissements médicaux et les professionnels de santé.

"L'occupation a mis hors service l'hôpital Al-Qods de Ghaza et l'hôpital Al-Amal, mais nous avons réussi à rétablir les services dans les deux. Aujourd'hui, cependant, nous sommes confrontés à la menace d'une nouvelle fermeture des hôpitaux en raison du refus de l'occupation d'autoriser la livraison de pièces de rechange pour le générateur", a déclaré la responsable du PRCS.

Le PRCS a également déclaré sur les réseaux sociaux que l'entité sioniste ciblait ses travailleurs même s'ils portaient l'emblème du Croissant-Rouge et accomplissaient leurs tâches.

"Alors que nous commémorons une année de guerre continue dans la bande de Ghaza, nous nous souvenons aujourd’hui des héros du travail humanitaire. 19 employés et bénévoles de la

Société du Croissant-Rouge palestinien ont été tués alors qu’ils accomplissaient leur mission humanitaire et qu’ils portaient l’emblème du Croissant-Rouge, censé assurer leur protection", a-t-elle indiqué.