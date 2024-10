Cinquante-neuf (59) membres du groupe terroriste Al-Shabab ont été éliminés lors de deux opérations militaires menées dans les gouvernorats de Galgadud et du Moyen-Shabelle, dans le centre du pays, a rapporté mardi l’agence de presse somalienne SONA.

Selon SONA, "59 membres d’Al-Shabab ont été tués lors de deux opérations militaires menées par l’armée nationale, la Résistance populaire et des partenaires internationaux dans les gouvernorats de Galgadud et du Moyen-Shabelle". Elle a ajouté que la première opération, qui a eu lieu dans la région de Jirli, dans le gouvernorat de Galgadud, "a entraîné la mort de 32 membres d'Al-Shabab, dont des dirigeants".

L'agence a ajouté : "27 membres d'Al-Shabab ont été tués dans une frappe aérienne qui a visé leur rassemblement dans le village de Yaqli, dans le gouvernorat du Moyen-Shabelle. L'opération militaire a également abouti à la destruction de leur base dans la région".

Elle a souligné que l'intensification des opérations militaires avait conduit à "libérer de nombreuses villes et régions des mains des terroristes".

Cela survient quelques semaines après l'élimination de 42 éléments d'Al-Shabab lors d'une opération militaire menée par l'armée somalienne dans la région d'Ail Tair, au centre du pays.

Les terroristes d'Al-Shabab ont perpétré par le passé de nombreux attentats à la bombe et autres attaques à Mogadiscio et dans plusieurs régions de ce pays de la Corne de l'Afrique. Bien qu'ils aient été chassés de la capitale par les forces de l'Union africaine (UA) en 2011, les Shabab sont toujours présents dans les zones rurales.

La Somalie a besoin du soutien international pour résoudre les problèmes liés aux droits de l'homme (experte de l'ONU)

L'experte indépendante sur la situation des droits de l'homme en Somalie, Isha Divan, a appelé la communauté internationale à poursuivre son soutien à la Somalie afin de renforcer les institutions des droits de l'homme dans le pays.

Dans un rapport soumis au Conseil des droits de l'homme, l'experte indépendante souligne que la Somalie "montre sa capacité à résister aux problèmes actuels en matière de sécurité, de droits de l'homme, sociaux et des défis économiques, mais elle a besoin d’une aide internationale continue alors que le changement climatique et les catastrophes naturelles exacerbent les souffrances, la perte des moyens de subsistance et les violations des droits humains". Elle a déclaré que le conflit entre le groupe terroriste Al-Shabaab et les autorités somaliennes "continue d'avoir un impact dévastateur sur les civils, tandis que les conflits claniques meurtriers pour l'accès aux ressources naturelles et au pouvoir politique continuent d'exposer les civils à une violence croissante et au déplacement"

Mme Divan a par ailleurs appelé le gouvernement fédéral somalien à protéger "les droits des femmes, des enfants, des personnes déplacées à l'intérieur du pays, des personnes handicapées, des membres de clans minoritaires et d'autres groupes vulnérables".

En outre, l'experte indépendante s'est félicitée "des mesures positives qui jettent les bases d'un processus de transition facilitant la mise en œuvre des obligations et des engagements nationaux et internationaux de la Somalie en matière de droits de l'homme".

Cependant, elle a ajouté: "Il est clair que nous ne devons pas perdre de vue la réalité sur le terrain, qui continue d’avoir des effets dévastateurs sur la population somalienne, en particulier sur les groupes vulnérables".

A cet effet, elle a appelé la communauté internationale à "poursuivre son assistance à la Somalie afin de renforcer les institutions de défense des droits de l'homme au sein du gouvernement fédéral".