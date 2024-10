Les travaux de la Conférence internationale sur les paiements numériques en Algérie, organisés par le ministère des Finances et la Banque d'Algérie, en collaboration avec le Fonds monétaire arabe (FMA), sont ouverts mardi à Alger.

L'ouverture des travaux de cette rencontre de deux jours, a été présidée par le ministre des Finances, M. Laaziz Faid, en présence du Gouverneur de la Banque d'Algérie, Salah Eddine Taleb ainsi que du Directeur général et Président du Conseil d'Algérie. 'Algérie. 'administration du FMA, Fahd Bin Mohamed Al-Turki.

Placée sous le thème "Les paiements numériques en Algérie : progresser vers un avenir sans numéraire", la Conférence portera sur un ensemble de questions à examinateur en séances de débat dont l'innovation en finances et services financiers et les services bancaires ouverts, ainsi que les prestataires et fournisseurs de services de paiement et des systèmes de paiement instantané.