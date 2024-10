Le Premier ministre, M. Nadir Larbaoui a reçu, mardi au Palais du Gouvernement à Alger, l'ambassadeur de la République italienne en Algérie, M. Alberto Cutillo, indique un communiqué des services du Premier ministre.

Lors de cette audience, tenue en présence de la ministre de la Culture et des Arts, Mme Soraya Mouloudji, "les deux parties ont salué les relations privilégiées entre les deux pays, caractérisées par une bonne dynamique dans divers domaines, à la lumière des résultats importants de la visite d'Etat effectuée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, en

Italie en mai 2022, et des rencontres bilatérales qui s'ensuivirent entre les responsables des deux pays à différents niveaux", a précisé la même source.

"Compte tenu des liens d'amitié historiques qui unissent les deux pays, les deux parties ont souligné la nécessité de renforcer et d'élargir la coopération scientifique et culturelle pour inclure la recherche et les fouilles archéologiques", ajoute le communiqué.

"Il a été convenu d'organiser une conférence scientifique regroupant des spécialistes, des scientifiques et des experts des deux pays, afin d'élaborer un programme de travail aux multiples volets, comprenant la participation aux recherches sur les fouilles archéologiques, la préservation, la gestion et la valorisation du patrimoine archéologique, en sus de la formation et de l'enseignement supérieur dans ce domaine", conclut le communiqué.