Le CHU Frantz Fanon de Blida a été, mardi, le théâtre de la pose de la première pierre de réalisation d’un projet d'extension de l’hôpital du jour du Centre anti cancer (CAC), en vue d’assurer une meilleure prise en charge pour les malades du cancer et d’alléger la pression sur cet établissement hospitalier de dimension régionale.

La pose de la première pierre de ce projet a été supervisée par le Président-directeur général (P-dg) de l'opérateur Mobilis, financeur du projet, Boukhazani Chaouki, en compagnie du wali Brahim Ouchen, et en présence du président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, Adda Bounedjar.

Dans sa déclaration à l’occasion, la directrice du CAC, Hadjer Takouti, a salué cette initiative, la qualifiant de "très importante" au vu de l'état de surcharge de ce Centre, dont la création remonte à 2013.

"Ce CAC a enregistré une hausse de 70% dans le nombre des malades accueillis à son niveau, qui est passé de 12.275 cas à son ouverture, à 34.578 cas actuellement, vu que l’établissement accueille des malades de 39 wilayas du pays", a expliqué la même responsable.

Cette extension de l’hôpital du jour "permettra de réduire la pression sur le staff médical, tout en augmentant les taux de guérison", car l'efficacité du traitement du cancer "dépend du respect des délais fixés", a estimé, pour sa part, le président de la Commission nationale de prévention et de lutte contre le cancer, Adda Bounedjar.

En 2023, le service d'oncologie de ce CAC a enregistré plus de 1.000 nouveaux cas de cancer, contre plus de 1.500 nouveaux cas traités au service de radiothérapie, selon la même source.

Ce projet d'extension est doté d'une capacité d’accueil de 16 lits et de 90 fauteuils pour la chimiothérapie, en plus de neuf (9) salles pour les examens médicaux.

Le délai de réalisation de cet hôpital du jour, abrité par une assiette de 2000 m2, a été fixé à 12 mois, selon les explications fournies par le directeur du bureau d'études du projet, Elias Achour.

Il porte sur la réalisation d’un bâtiment de trois étages englobant des pavillons pour hommes et femmes, et des salles d’attente et pour les urgences, en plus d’un étage réservé à la formation des médecins et à la pédagogie.