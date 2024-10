La capitale bissau-guinéenne est en panne d'électricité et d'eau depuis une semaine dans plusieurs quartiers de la ville et sa banlieue, ont rapporté des médias.

La Société nationale d'électricité et d'eau de Guinée-Bissau (EAGB), en charge de la production et de la distribution d'électricité et d'eau, n'a toujours pas communiqué au public les raisons de cette panne, selon ces médias.

Toutefois, il faut préciser que la société publique EAGB travaille en étroite collaboration avec une entreprise turque, Karpowership, qui lui fournit de l'électricité à partir de son bateau flottant depuis 2019.