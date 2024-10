Des milliers de personnes ont manifesté lundi dans les Etats américains de New York et New Jersey pour soutenir le peuple palestinien et rejeter les crimes de l'occupation sioniste perpétrés notamment dans la bande de Ghaza depuis un an, rapportent des médias.

Selon le site CBS News, des manifestants se sont rassemblés près de la Bourse de New York, située dans le quartier financier de New York, et ont brandi le drapeau palestinien, tandis que des dizaines de policiers se sont rassemblés dans des véhicules anti-émeutes à proximité des manifestants.

Dans la ville de Paterson, dans l’Etat voisin du New Jersey, des foules de manifestants sont sorties pour exiger la fin de l’agression sioniste contre la bande de Ghaza et réclamé que les Etats-Unis et d’autres pays occidentaux cessent de fournir des armes à l’entité sioniste

Dimanche, des centaines de personnes ont participé à des manifestations massives aux Etats-Unis et dans la capitale britannique, Londres, dénonçant l'agression sioniste en cours sur la bande de Ghaza, qui a entraîné le martyre de dizaines de milliers de Palestiniens, en majorité des femmes et des enfants, et la destruction massive de bâtiments résidentiels, d'écoles, hôpitaux et installations.

Argentine : Sit-in de solidarité en Argentine pour marquer le 1er anniversaire de l'agression sioniste contre Ghaza

Des centaines de personnes ont organisé un sit-in de solidarité avec le peuple palestinien dans la capitale argentine, Buenos Aires, à l'occasion du premier anniversaire de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza.

Le sit-in a été organisé lundi par le Comité argentin de solidarité avec le peuple palestinien, et a vu la participation d'organismes universitaires, de défenseurs des droits de l'Homme, de syndicats et de personnalités religieuses, de représentants de partis politiques, ainsi que de membres des communautés arabe et musulmane.

Le sit-in qui a eu lieu sur la place du 5 mai en face du palais présidentiel de la Casa Rosada, a commencé par une minute de silence à la mémoire des martyrs de Palestine, du Liban et de Syrie.

Depuis le 7 octobre 2023, les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, faisant près de 42.000 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et près de 100.000 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.