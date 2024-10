Les centres et instituts de la formation et de l'enseignement professionnels des wilayas du Centre ont enregistré, mardi, une affluence notable des jeunes pour les nouvelles spécialités adaptées aux besoins du marché de l'emploi, au titre de la rentrée professionnelle de la session d'octobre 2024, a-t-on appris auprès des responsables du secteur.

A Blida, le nombre des nouveaux inscrits a atteint les 10.386 stagiaires, soit plus de 10 % l’offre de formation pour cette session qui est de 8.866 postes, ce qui a nécessité l’introduction d’une offre supplémentaire de plus de 500 nouveaux postes.

Cette forte demande de formation s’explique par l'ouverture de nouvelles spécialités diplômantes garantissant un emploi dès la fin du stage, à l’instar de la spécialité de technicien supérieur en distribution de matériel pharmaceutique.

A Djelfa, 8.460 postes pédagogiques ont été ouverts dans différents modes de formation, dont 5.090 pour la formation qualifiante, 2.200 postes au profit des bénéficiaires de l'allocation chômage et 660 postes pour la population carcérale.

Cette session a en outre, enregistré l’introduction de nombreuses spécialités relatives entre autres, à l’aquaculture, dans le cadre de la mise en application d'un accord avec la station aquacole de la wilaya.

A Ain Defla, le secteur s'est renforcé avec six (6) nouvelles spécialités, dont celui du jardinier paysagiste, d'installation sanitaire, de chauffage et de climatisation, de maintenance informatique et de montage de panneaux solaires, photovoltaïques et thermiques.

Pour cette session, le secteur assure, dans cette même wilaya, une offre globale de 7.000 postes de formation, répartis sur 1.400 postes en mode résidentiel, 2.485 en formation par apprentissage, 250 pour la formation en milieu rural et 355 postes pour la femme au foyer.

A cela s’ajoutent plus de 400 postes de formation qualifiante de courte durée dans les métiers agricoles, 1.040 postes pour les bénéficiaires de l'allocation chômage et 170 postes au profit des détenus.

A Chlef, quelque 15.285 nouveaux stagiaires ont rejoint les centres et instituts de la formation professionnelle, dont 1.515 bénéficiaires de l'allocation chômage. Dans la commune d'Oued Fodda, un nouvel institut national spécialisé en formation professionnelle (INSFP) a été ouvert, englobant deux sections dédiées au traitement des eaux et à la gestion et récupération des déchets.

A Médéa, le secteur assure une offre de 4.600 postes pédagogiques dans pas moins de 122 spécialités de formation. La Wilaya compte 33 établissements de formation, entre instituts spécialisés et centres de formation.

Dans la wilaya de Boumerdes, plus de 15.000 stagiaires, dont plus de 8.000 nouveaux inscrits, ont rejoint les 48 établissements de la formation professionnelle. Le secteur assure des formations dans 20 filières englobant plus de 180 spécialités, dont neuf (9) nouvelles, à l’instar du dessalement de l'eau de mer, de la cybersécurité et de la photographie.

A Bouira, 10.434 nouveaux stagiaires ont rejoint les centres et les instituts de la formation. Ils s’ajouteront à 4.385 autres déjà en formation, portant leur nombre à 14.819 stagiaires.

De nouveaux postes de formation sont assurés pour les personnes aux besoins spécifiques, les femmes au foyer, les habitants des zones rurales et les bénéficiaires de l'allocation chômage.

A Tizi-Ouzou, cette session d’octobre se caractérise par une offre globale de 11.913 nouveaux postes pédagogiques, dont 3.364 postes dans le mode de formation par apprentissage, 1.537 postes en formation qualifiante, 1.235 pour les bénéficiaires de l'allocation chômage et 210 pour les femmes au foyer. La nouvelle rentrée a, également, vu l’introduction de nouvelles spécialités, dont la transformation de céréales, le traitement des eaux et l'économie de l'eau.

A Tipasa, la rentrée pour cette session, a été marquée par l'ouverture d'un nouvel INFSP assurant des formations de technicien supérieur dans les spécialités de gestion des ressources humaines, mécatronique automobile et efficacité énergétique. Ce nouvel établissement s’ajoutera à trois (3) instituts nationaux spécialisés et 19 centres de formation professionnelle et d’apprentissage (CFPA).

Dix nouvelles spécialités ont été, en outre, introduites, notamment dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture, à l’instar de charpentier de marine, pisciculture en bassins d’eau, et technicien supérieur en aquaculture.

A Bejaia, cette rentrée concerne 14.566 stagiaires, dont 7.706 nouveaux inscrits. Le secteur met à leur disposition 203 spécialités, dont 132 en formation diplômante et 71 en formation qualifiante.

La spécificité de cette session est la consolidation des formations en rapport avec les projets structurants de la wilaya, notamment le secteur des mines et du dessalement d’eau de mer.