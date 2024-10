Des milliers de nouveaux stagiaires ont rejoint, mardi, les établissements de formation et d'enseignement professionnels dans les wilayas de l'Ouest du pays, au titre de la session octobre 2024, qui a enregistré l'ouverture de plusieurs nouvelles spécialités s'adaptant au marché de l'emploi et aux spécificités du développement local.

A Oran, le ministre de la Formation et de l'Enseignement professionnels, Yacine Merabi, a donné le coup d'envoi officiel de la nouvelle rentrée de la formation, avec plus de 13.000 nouveaux stagiaires inscrits pour cette session et l'introduction de neuf nouvelles spécialités, à l'instar de la distribution pharmaceutique, la production d'huile d'olive, la préparation de matières grasses et le suivi de la réalisation en construction, ainsi que la maintenance des roues, l'installation et la maintenance des systèmes d'alarme par vidéo, entre autres.

A Tlemcen, plus de 16.000 nouveaux stagiaires ont intégré les différents établissements de formation, selon Abdelghani Ameur, chef du service de formation à la direction sectorielle, qui a indiqué que ces stagiaires sont répartis sur 22 filières professionnelles à travers 27 établissements de formation, en plus de la programmation de 11 nouvelles spécialités, dont "tourisme, option de production et commercialisation", "création et maintenance d'un réseau local", "décoration florale", "enduits murs et plafonds" et "transformation du lait".

A Mascara, les établissements de formation professionnelle ont accueilli plus de 9.800 nouveaux stagiaires, dont plus de 2.300 en mode professionnel et plus de 1.500 stagiaires en formation résidentielle, avec l'ouverture de cinq nouvelles spécialités dans cette session liée à "L'hôtellerie, option d'hébergement", "couture industrielle", "techniques d'utilisation d'équipements audiovisuels", "routes et réseaux divers" et "techniques nouvelles d'irrigation agricole".

Cette session d'octobre a été marquée à El Bayadh par une cérémonie d'ouverture lancée par les autorités locales au niveau du centre de formation et d'enseignement professionnels (CFPA) Chahid Bougachouche Abdelkader, au chef-lieu de wilaya.

En outre, plus de 9.000 stagiaires et apprentis, dont 5.300 nouveaux inscrits, ont rejoint les 26 établissements de formation dans plus de 130 spécialités et afin d'élargir les possibilités de formation en fonction des besoins du marché du travail, 47 nouvelles spécialités ont été ouvertes.

Quant à Tissemsilt, il a été décidé d'inclure sept nouvelles spécialités au titre de la rentrée professionnelle de la session d'octobre 2024, dont la culture des plantes médicinales et aromatiques et la mécatronique automobile, avec la mise à disposition de pas moins de 4.400 postes pédagogiques.

A Nâama, 3.200 nouveaux stagiaires ont été inscrits dans les centres de formation dans 15 filières professionnelles, réparties sur 15 établissements de formation de la wilaya, selon le directeur du secteur, Chaïb Draâ Ahmed, qui a expliqué que quatre nouvelles spécialités ont été ouvertes, à savoir "l'informatique et informations en braille" pour personnes aux besoins spécifiques, "agent de prévention et sécurité", "tableaux muraux en 3D" et "peinture en coral".

A Mostaganem, sept nouvelles spécialités ont été ouvertes, adaptées à l'environnement économique de la wilaya et répondant aux besoins exprimés par les acteurs du marché du travail, notamment dans l'agriculture, l'industrie, le tourisme et le bâtiment, à l'instar des spécialités "santé animale", "travaux agricoles", "gestion et administration hôtelière", "cadastre topographiques", "électricité industrielle" et autres.

Au titre de la nouvelle rentrée professionnelle, plus de 6.000 places pédagogiques ont été ouvertes dans diverses branches et spécialités professionnelles, dont 820 postes dans le cadre de la prise en charge des bénéficiaires de l'allocation chômage.

La wilaya de Relizane a enregistré, pour sa part, plus de 5.000 stagiaires, qui ont rejoint leurs 26 établissements de formation au titre de cette session, dont le coup d'envoi a été donné par le wali Sami Medjoubi au CFPA Lakhdar Bouseroual de Zemmoura.

Cette session s'est distinguée par l'affectation de 955 places de formation aux bénéficiaires de l'allocation chômage dans 13 filières professionnelles et 74 spécialités dispensées par le secteur.

Dans la wilaya de Tiaret, le nombre de stagiaires inscrits dans les 29 établissements de formation que compte la wilaya a atteint 12.143 stagiaires, dont 3.434 nouveaux, répartis sur 82 spécialités, dont six nouvelles incluant les domaines de l'agriculture, du tourisme, l'informatique et la numérisation.

Dans la wilaya de Sidi Bel Abbes, 6.198 nouveaux inscrits à cette session ont été recensés, tandis que 2.980 stagiaires poursuivent leur formation dans diverses spécialités, selon la Direction de la Formation et de l'Enseignement Professionnels.