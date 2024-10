Une convention de coopération a été signée mardi à Alger entre l'Autorité nationale de protection des données à caractère personnel (ANPDP) et son homologue mauritanienne, dans le cadre du renforcement de la coopération en matière de formation et d'échange d'expertises.

Cette convention a été signée par le président de l'ANPDP, Samir Bourehil et le président de l'Autorité de protection des données à caractère personnel de la République islamique de Mauritanie, Mohamed el Amine Ould Sidi, en présence du ministre de la Poste et des Télécommunications, Karim Bibi Triki, et de représentants des instances et secteurs concernés.

S'exprimant à cette occasion, M. Bourehil a affirmé que cette convention s'inscrivait dans le cadre du "développement d'une coopération bilatérale efficace pour échanger les expériences et les expertises dans le domaine de la protection des données à caractère personnel".

Il a également mis l'accent sur "l'intérêt particulier accordée par le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à la coopération bilatérale entre l'Algérie et la Mauritanie", en témoigne, selon lui, "la cadence et le niveau des visites entre les deux parties".

De son côté, M. Mohamed El Amine Ould Sidi a souligné que "la coopération multilatérale traduite par les relations fraternelles historiques entre les deux pays a connu un développement remarquable ces dernières années grâce à la volonté politique des dirigeants des deux pays", mettant en avant l'importance de la signature de cette convention qui est de nature à "renforcer l'échange d'expertises entre les deux parties dans le domaine de la protection des données à caractère personnel".