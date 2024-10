Le déficit commercial des Etats-Unis s'est fortement replié au mois d'août par rapport au mois précédent, grâce à une hausse sensible des exportations et un recul des importations, selon les données publiées mardi par le département du Commerce.

Le déficit des échanges de biens et services avec le reste du monde a atteint 70,4 milliards de dollars en août, en recul de 10,8% par rapport à juillet, soit mieux qu'anticipé par les analystes, qui s'attendaient bien à un recul mais moins marqué, à 71,3 milliards de dollars, selon le consensus publié par briefing.com.

Sur un an, le déficit reste cependant en progression de 8,9% en août, soit 47,1 milliards de dollars de plus, a également précisé le département du Commerce, du fait d'une hausse plus marquée des importations que des exportations, signe que la consommation des ménages américains reste toujours soutenue.

En août, les exportations sont en hausse de 2% sur un mois, avec une augmentation dans quasiment l'ensemble des secteurs, à l'exception notable du pétrole et des semi-conducteurs.

Du côté des biens, la progression est particulièrement marquée pour les préparations pharmaceutiques, la production d'or ainsi que des pièces et véhicules automobiles, pour les services, le voyage reste le principal vecteur de hausse.

Les importations reculent elles de 0,9% en août sur un mois et concernent en premier lieu les biens, avec une baisse marquée pour les matières premières ainsi que le secteur automobile.

Pour les biens, la distribution géographique du déficit commercial reste globalement inchangée, le plus important étant toujours lié aux échanges avec la Chine, à 24,7 milliards de dollars, en recul "sensible" sur un mois cependant, sous l'effet, là encore, d'une hausse des exportations conjuguée à une baisse des importations.

L'Union européenne (UE) reste toujours en deuxième position, avec un déficit commercial américain de 19,1 milliards de dollars, cette fois en progression.