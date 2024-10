L'équipe nationale de football, entame ce lundi un stage au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa, en vue de la double confrontation face au Togo, le 10 octobre à Annaba et le 14 octobre à Lomé, comptant pour les 3e et 4e journées (Gr.E) des qualifications de la Coupe d'Afrique des nations CAN-2025, en présence de 26 joueurs, dont trois novices.

Un mois après avoir démarré idéalement ces qualifications, en s'imposant d'abord face à la Guinée-équatoriale à Oran (2-0), avant de récidiver quelques jours plus tard à Monrovia devant le Libéria (3-0), les "Verts" abordent ces deux rendez-vous face aux "Eperviers" du Togo avec l'intention de faire le plein, et assurer ainsi leur qualification pour la phase finale de la CAN-2025 (21 décembre 2025-18 janvier 2026), avant les deux dernières journées prévues en novembre prochain.

Pour ces deux matchs face au Togo, le sélectionneur national le Bosnien Vladimir Petkovic, a fait appel à trois nouveaux joueurs : l'attaquant Ibrahim Maza (Hertha Berlin/ Allemagne), le défenseur Saâdi Redouani (USM Alger), et le gardien de but Zakaria Bouhalfaya (CS Constantine).

En revanche, les "Verts" se présenteront amoindris par l'absence du latéral droit Youcef Atal (Al-Sadd SC/ Qatar) et le milieu de terrain Ismaël Bennacer (AC Milan/ Italie), blessés.

"Le Togo a la valeur pour jouer la 2e ou la 3e place du groupe. Ils ont réalisé une petite surprise en faisant match nul en Guinée-équatoriale (2-2), c'est une équipe courageuse qui a des qualités mais aussi des faiblesses. Nous n'avons pas le temps de contrôler tout sur l'adversaire, je préfère me baser sur les qualités de mon équipe", a indiqué le coach national lors de la dernière conférence de presse, tenue jeudi dernier à la salle du stade Nelson-Mandela de Baraki (Alger).

Les coéquipiers d'Aïssa Mandi effectuent ce lundi en fin d'après-midi leur première séance d'entraînement au CTN de Sidi Moussa. Ils rallieront Annaba mercredi pour effectuer l'ultime galop d'entraînement d'avant-match.

Dans le cadre de ce stage, une zone mixte sera organisée ce mardi 8 octobre au Centre technique national (CTN) de Sidi Moussa à partir de 17h45.

La séance d'entraînement sera ouverte durant un quart d'heure pour prise de vue et de photos.

Les "Verts" recevront d'abord le Togo, jeudi prochain au stade 19-mai 1956 d'Annaba (20h00), avant de se rendre à Lomé pour défier le Togo, le lundi 14 octobre au stade de Kégué (17h00, heure algérienne).

L'équipe nationale trône en tête du groupe E avec 6 points, devant le Togo (2 pts). Le Liberia et la Guinée-équatoriale ferment la marche avec un point.

Les deux premiers des 11 groupes seront qualifiés pour la phase finale de la CAN 2025 (21 décembre 2025- 18 janvier 2026), alors qu'un seul pays se qualifiera pour le tournoi final dans la poule du pays hôte.

Maza : "Je veux être une pièce essentielle de la sélection"

Le milieu offensif algérien Ibrahim Maza (18 ans), convoqué pour la première fois en équipe nationale de football, a affiché d'emblée ses ambitions, en indiquant que son objectif était de devenir "une pièce essentielle" dans l'échiquier du sélectionneur bosnien Vladimir Petkovic.

"Je veux être une pièce essentielle de la sélection algérienne le plus rapidement possible. Le fait que j'avais porté les couleurs de l'Allemagne a accéléré le processus de rejoindre l'Algérie. Faire le choix de jouer pour l'équipe algérienne est le plus réaliste pour moi", a indiqué Maza dans un entretien accordé à la chaîne officielle YouTube de la Fédération algérienne (FAF).

Maza fait partie d'une liste de 26 joueurs, convoqués par Petkovic, en vue de la double confrontation face au Togo, les 10 et 14 octobre, comptant pour les 3e et 4e journées (Gr.E) des qualifications de la CAN-2025.

Outre l'ancien joueur de l'équipe allemande des U20, deux nouveaux joueurs sont convoqués pour la première fois chez les "Verts" : le gardien de but Zakaria Bouhalfaya (CS Constantine) et le défenseur Saâdi Redouani (USM Alger).

"J'ai été très bien accueilli au sein du groupe, que ce soit par le staff technique ou bien les joueurs, l'ambiance est sympa au sein de la sélection. Tout le monde veut parler avec moi, ils sont merveilleux", a-t-il ajouté. Et d'enchaîner : "Je suis fier d'être ici, et de pouvoir porter le maillot d'Algérie. Je remercie ma famille et la FAF, à sa tête le président Walid Sadi, et tous ceux qui m'ont soutenu. Je me battrai pour ce maillot".

Enfin, il a révélé les contours de la discussion qu'il a eue avec le coach national : "Nous avons parlé sur mon parcours et comment il m'a découvert. Je lui ai dit qu'il s'agissait d'un grand honneur pour moi d'être ici parmi vous".

Sous les couleurs du Hertha Berlin (Div.2/ Allemagne), Maza a disputé 8 matchs depuis le début de la saison, toutes compétitions confondues, pour un bilan d'un but et une passe décisive.