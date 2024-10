Le Serbe Novak Djokovic, actuel 4e mondial au classement de l'ATP, s'est facilement qualifié mardi pour le troisième tour du Masters 1000 de Shanghai (Chine), après sa victoire (6-1, 6-2), contre l'Italien Flavio Cobolli (30e mondial).

Djokovic, qui n'avait plus rejoué depuis l'US Open, a été intouchable et a réussi tout ce qu'il a entrepris face à l'Italien de 22 ans, qui n'a rien pu faire. Au prochain tour, le Serbe de 37 ans affrontera Roman Safiulin (61e), lui tombeur de Frances Tiafoe (17e) 5-7, 7-5, 7-6 (7/5). Dans le premier set, Djokovic a très tôt pris le service de l'Italien à deux reprises, menant rapidement 4-1, et affichant un niveau de jeu excellent.

Dans le deuxième acte, Djokovic a breaké pour mener (3-2) ne laissant rien à son jeune adversaire qui a paru bien tendre, cumulant seulement six coups gagnants sur l'ensemble du match, bien trop peu pour empêcher l'avancée du Serbe.