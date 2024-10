Le Championnat d'Algérie de boule lyonnaise jeu moderne toutes catégories filles et garçons aura lieu, vendredi prochain au boulodrome de Ksar El-Boukhari à Médéa, a-t-on appris, mardi, des organisateurs.

Cette manifestation sportive d'une journée, organisée par la Fédération algérienne de sports de boules, en collaboration avec le club OCB Ksar El Boukhari et la ligue de wilaya de Médéa des sports de boules, verra la participation de plus de 70 joueurs filles et garçons représentants douze ligues de wilayas du pays, en plus des lauréats du trophée de la saison passée.

Le programme de ces joutes sportives prévoit le déroulement des épreuves de tir progressif, relais et tir de précision.

La matinée sera consacrée aux éliminatoires dans les trois spécialités (filles et garçons), alors que les demi- finales et finales auront lieu en soirée.