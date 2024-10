Mohamed Khaldi a été élu nouveau président du club sportif amateur (CSA) du MC Alger, lors de l'assemblée générale élective (AGE) tenue mardi à Alger, a-t-on appris auprès de l'instance sportive.

Le nouveau président du CSA/MC Alger a obtenu 22 voix des 23 membres votants à l'AG élective. Mohamed Khaldi occupe depuis le 14 janvier 2024 un bureau provisoire composé de six membres : Mohamed Belkhiri (vice-président), Boualem Kab, Mohamed Benguesmia, Nacer Bouiche, Brahim Boudiaf, et Mohamed Yaden (représentant du ministère de la Jeunesses et des Sports). La mission de Mohamed Khaldi était d'assainir la composante de l'assemblée générale dans le but de préparer l'AGE dans les meilleures conditions, et pouvoir régulariser la situation administrative et juridique du club.

Pour rappel, Khaldi, cadre au sein de la société pétrolière Sonatrach et ancien médaillé d'or du 5000m aux jeux méditerranéens de Tunis en 2001, avait aussi présidée la section d'athlétisme du MCA.

Le président Khaldi avait présidé le bureau provisoire du MCA, le 14 janvier dernier à la tête du CSA, après le retrait de confiance à l'ancien président Messaoud Tourqui.

Après son élection, le président Khaldi a promis de redresser la barre et remettre le MCA à sa place parmi les meilleurs clubs en Afrique dans les disciplines.