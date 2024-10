L'Assemblée populaire nationale (APN) prendra part, du 7 au 14 octobre, à la réunion annuelle de la Quatrième Commission permanente spécialisée dans les questions politiques spéciales et de la décolonisation qui se tiendra au siège de l'ONU à New York, indique, dimanche, un communiqué de la Chambre basse du Parlement.

L'APN sera représentée lors des travaux de cette réunion par le président du groupe parlementaire d'amitié et de fraternité Algérie-Sahara occidental, Miloud Tsouh, et les deux députés Hichem Benhaddad et Mohamed Ouakli.

La Quatrième Commission de l'ONU est l'une des Grandes Commissions de l'Assemblée générale, chargée de l'examen des points inscrits à l'ordre du jour que lui transmet l'Assemblée générale. Ladite commission formule, en outre, des recommandations concernant des projets de résolutions et des décisions pour les soumettre à l'Assemblée générale, toutes instances confondues.