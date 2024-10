Des spécialistes ont salué, lundi, le suivi personnel du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, de la situation sanitaire dans certaines wilayas du sud du pays où des cas de paludisme et de diphtérie ont été enregistrés, notamment en ce qui concerne l'engagement à traiter l'ensemble des cas conformément au protocole thérapeutique en vigueur. Le chef de service des maladies contagieuses à l'hôpital de Tamanrasset, Ilyes Akhamoukh a salué les conclusions de la réunion du Conseil des ministres sur la situation sanitaire dans des wilayas du Sud, et le suivi personnel du Président de la République, ce qui constitue, a-t-il dit, "un important soutien moral après la situation difficile traversée par la région, exigeant une prise en charge urgente notamment au niveau des wilayas frontalières de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam".

M. Akhamoukh a relevé que "la situation s'est récemment améliorée avec le recul du nombre de cas enregistrés", affirmant, la nécessité de faire preuve de prudence et de vigilance et de se préparer à tout imprévu, vu qu'il s'agit de maladies importées".

Aussi, a-t-il insisté sur l'importance des "mesures proactives pour immuniser la région, à travers l'intensification des campagnes de vaccination de rattrapage, préconisant de renforcer les structures sanitaires et d'accélérer leur équipement, en sollicitant des infectiologues".

De son côté, le président de l'Ordre national des médecins praticiens, Mohamed Bekkat Berkani, a souligné l'importance des instructions données par le président de la République pour la prise en charge de la situation sanitaire, lesquelles traduisent, selon lui, "tout l'intérêt que porte l'Etat à la prise en charge de la santé des citoyens, à travers l'ensemble du territoire national".

Pour le spécialiste, la situation dans les wilayas concernées, "se stabilisera après la maitrise des cas enregistrés et l'adoption de la politique de vaccination de tous les habitants de la région, aussi bien les citoyens algériens que les étrangers".

De son côté, le président de la Fondation nationale pour la promotion de la santé et du développement de la recherche (FOREM), Mostefa Khiati a rappelé "les grandes capacités dont dispose l'Algérie tant en matière de structures que de stock de médicaments", ce qui aide "à éradiquer ces maladies", appelant, dans ce contexte, à "faire preuve davantage de vigilance".

"L'Algérie est en mesure de faire face aux urgences au vu des grandes capacités qu'elle dispose", a-t-il assuré, soulignant l'impératif "d'adopter une politique proactive dans la gestion de ces situations sanitaires et de prendre des mesures préventives".

Pour rappel, le président de la République avait ordonné, dimanche dernier lors du Conseil des ministres, un suivi rigoureux de la situation sanitaire dans les wilayas frontalières de l'extrême sud qui continuent d'enregistrer des cas, enjoignant de veiller à ce que tous les cas, peu importe, leur nationalité soient traités conformément au protocole thérapeutique en vigueur, tout en vérifiant leur identité.

Le président de la République a également ordonné de poursuivre la mise en œuvre des différents protocoles thérapeutiques à l'origine de la baisse du nombre de cas suite à l'intervention des pouvoirs publics compétents. Le ministre de la Santé, Abdelhak Saihi, avait effectué, jeudi et vendredi derniers, une visite aux wilayas de Bordj Badji Mokhtar et In Guezzam afin de s'enquérir de la situation sanitaire où il a insisté sur la nécessité de vacciner tous les habitants des régions où des cas ont été signalés ou des régions voisines, en tant que mesure préventive à même de contribuer, a t-il dit, à accélérer l'éradication de ces maladies importées.