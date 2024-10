Le Bureau des Nations Unies pour la coordination des affaires humanitaires (OCHA) a exprimé sa "profonde préoccupation" quant aux répercussions de la poursuite de l'agression sioniste contre la bande de Ghaza où les conditions humanitaires ne cessent de se détériorer.

Dans un communiqué publié lundi à l'occasion du premier anniversaire du début de l'agression sioniste contre les territoires palestiniens, OCHA a souligné que "les conditions humanitaires à Ghaza se détériorent extrêmement, les habitants étant privés de soins de santé, de nourriture, d'électricité et d'aide humanitaire, et les enfants étant exposés à la perte d'une année scolaire entière".

En Cisjordanie occupée, poursuit OCHA, "les derniers mois ont été témoins d’une escalade du recours à la force meurtrière, de la violence des colons et du déplacement de familles palestiniennes, ce qui a aggravé la situation".

Dans ce contexte, la Secrétaire générale adjointe par intérim aux affaires humanitaires, Joyce Msuya, a souligné la nécessité de "libérer les prisonniers palestiniens arbitrairement détenus" et de "protéger les civils et les travailleurs humanitaires", appelant au "respect du droit international".

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant près de 42.000 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et près de 100.000 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

La branche armée du Hamas revendique des tirs de roquettes à partir de Ghaza

Les Brigades Ezzedine al-Qassam ont revendiqué lundi matin des tirs de roquettes à partir de la bande de Ghaza sur le sud de l'entité sioniste.

"Nous avons visé un kibboutz et une base militaire ainsi qu'un rassemblement de soldats sionistes avec un certain nombre de roquettes", indique un communiqué des Brigades al-Qassam.

Ghaza: trois martyrs et des dizaines de blessés dans des bombardements de l'armée sioniste

Au moins trois Palestiniens sont tombés en martyrs et des dizaines d'autres ont été blessés lundi dans des bombardements de l'aviation sioniste ayant visé plusieurs maisons dans les camps de Nuseirat et Bureij, au centre de la bande de Ghaza, soumise à une agression sioniste depuis un an, a rapporté l'agence de presse Wafa.

Trois Palestiniens sont tombés en martyrs et d'autres ont été blessés suite au bombardement par les avions de combat de l'armée sioniste de plusieurs maisons dans le camp de réfugiés de Bureij, dans le centre de la bande de Ghaza, précise Wafa citant des sources locales.

Par ailleurs, sept Palestiniens ont été blessés dans un autre bombardement ayant visé des maisons à l'ouest du camp de Nuseirat, tandis que des tirs de drones ont ciblé plusieurs zones du même camp.

Les forces d'occupation sionistes poursuivent leur agression contre la bande de Ghaza, par voies terrestre, maritime et aérienne, depuis le 7 octobre 2023, faisant 41.870 martyrs, dont une majorité de femmes et d'enfants, et 97.166 blessés, tandis que des milliers de victimes se trouvent toujours sous les décombres.

UNRWA: la faim, la propagation des maladies et les déplacements sont des "souffrances continues" à Ghaza

La directrice de l'information de l'Office de secours et de travaux des Nations Unies pour les réfugiés de Palestine (UNRWA), dans la bande de Ghaza, Ines Hamdan, a affirmé lundi que la Bande est témoin de souffrances continues liées à la faim, à la propagation de maladies, d'épidémies et de déplacements de population, depuis le lancement de l'agression génocidaire sioniste il y a tout juste un an.

Ines Hamdan a déclaré, dans une interview exclusive avec la chaîne américaine Al-Hurra, que depuis déjà une année, "marquée par de nombreuses pertes, destructions et conditions inhumaines vécues par les habitants de la bande de Ghaza, la tragédie et les souffrances se poursuivent toujours à Ghaza à tous les niveaux".

Elle a précisé qu'"un grand nombre de victimes et de blessés ne peuvent pas être soignés à l'intérieur de la bande de Ghaza", soulignant que "la plupart des hôpitaux de l'enclave sont hors service et que le secteur de la santé continue de se détériorer, en plus d'autres problèmes liés à la difficulté d'acheminer le ravitaillement et l'aide humanitaire en général".

La responsable de l'UNRWA a par ailleurs déploré le fait que "pendant une année entière, Ghaza est soumise quotidiennement à un nombre effarant de raids et à des bombardements continus" de l'armée d'occupation.

Et de poursuivre dans le même contexte: "la vie des Palestiniens dans la bande de Ghaza s'est transformée en déplacements incessants depuis le 7 octobre de l'année dernière", notant qu'au cours du mois d'août, environ 16 ordres d'évacuation ont été émis par l'armée sioniste dans certaines zones de la bande.

Elle a aussi indiqué qu'"il y a environ un million 900 personnes déplacées entassées dans des zones appelées zones humanitaires, qui ne sont pas sûres", soulignant qu'"il n'y a aucun endroit sûr dans la bande de Ghaza, ce qui a un impact négatif sur la fourniture de services, l'aide et la réponse humanitaire gérée par l'UNRWA".

Ines Hamdane a également déclaré que l'UNRWA "a payé un lourd tribut au cours de l'année écoulée, car environ 190 de ses installations ont été détruites lors des bombardements (sionistes) en cours, ce qui a eu un impact catastrophique sur la réponse humanitaire et sur sa capacité à atteindre un plus grand nombre de personnes déplacées".

L'UNRWA a perdu aussi, selon la responsable de l'agence, "le plus grand nombre d'employés au cours de l'année écoulée, soit 220 hommes et femmes" lors de l'agression génocidaire sioniste.