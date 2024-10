Le représentant du Fonds des Nations Unies pour l'enfance (UNICEF) au Soudan, Sheldon Yett, a déploré la mort d'au moins 13 enfants dans de nouvelles attaques survenues dans l'Etat soudanais du Darfour, et souligné que les enfants "devraient être en sécurité partout".

"Les attaques contre les enfants sont inacceptables. Les enfants n’ont aucun rôle à jouer dans les guerres ou les conflits civils, mais ce sont eux qui souffrent le plus de la poursuite du conflit au Soudan", a déclaré Sheldon Yett, avant de poursuivre: "Les enfants devraient être en sécurité partout, dans leurs maisons, dans leurs quartiers et dans les rues".

"Alors que le conflit se poursuit sans relâche, nous craignons que ce schéma horrible ne persiste", a encore dit Sheldon Yett.

Et de poursuivre: "Des milliers d’enfants et de familles sont piégés dans des zones touchées par la violence, l’insécurité et le manque de protection. La poursuite de la violence et le mépris de la sécurité et des droits des enfants doivent cesser".

L’UNICEF appelle une fois de plus toutes les parties au conflit à "respecter leurs obligations en vertu du droit humanitaire international et à assurer la protection des enfants".

Au moins 13 enfants auraient été tués et 4 autres blessés par des frappes aériennes à Al Kuma, dans l’Etat du Darfour-Nord au Soudan, vendredi. Les enfants tués étaient âgés de 6 à 17 ans, rappelle-t-on.

Depuis le début du conflit, à la mi-avril 2023, qui oppose l’armée soudanaise aux Forces de soutien rapide (FSR), plus de 150 écoles et hôpitaux ont été attaqués. Des centres de santé, des points d’eau et des marchés ont été endommagés ou détruits, a-t-on fait savoir.