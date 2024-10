Un nouvel ouragan se rapproche dimanche de la Floride, en pleine polémique autour de l'aide fédérale apportée aux sinistrés après le passage dévastateur de l'ouragan Hélène dans le sud-est des Etats-Unis il y a une semaine.

Milton, qui se trouve dans le golfe du Mexique, est actuellement considéré comme un ouragan de catégorie 1 (sur 5) et devrait se transformer en "ouragan majeur" (catégorie 3 et plus) avant de toucher terre en Floride en milieu de semaine prochaine, a prévenu l'agence américaine de surveillance des ouragans (NHC).

Ces prédictions du NHC suscitent de l'inquiétude en Floride, comme dans le sud-est américain, dont une large partie est sinistrée depuis le passage dévastateur de Hélène.

Les secours sont toujours à pied d'oeuvre pour venir en aide aux nombreuses victimes de cet ouragan, le plus meurtrier à avoir frappé les Etats-Unis depuis Katrina en 2005.

Hélène, qui a culminé en ouragan de catégorie 4, a fait plus de 226 morts à travers une demi-douzaine d'Etats du sud-est du pays et provoqué des inondations destructrices.