La daïra de N'goussa (30 km au nord d'Ouargla) a bénéficié d'une série d'opérations de développement du secteur de l'éducation afin d'améliorer les conditions de scolarisation des élèves, a-t-on appris dimanche auprès des Services de la wilaya.

Il s'agit notamment de la réhabilitation de l'école primaire Moudjahid Moussa Chentir dans la localité de Ghars Boughoufala, où les travaux, qui ont nécessité un montant de 4 millions DA puisé du budget de la commune (BC-2024), atteignent un taux d'avancement de 70%, a-t-on indiqué de même source.

Une enveloppe de 5 millions DA a été allouée, dans le cadre du même budget, pour la restauration de l'école primaire Chahid Abdelkader Djendouci, située au niveau de la localité de Debbiche, ont ajouté les services de la wilaya, signalant que cette opération a enregistré un taux d'avancement d'environ 55%.

Ce programme de développement comprend également la réalisation d'un collège d'enseignement moyen (CEM) pour un montant de 197 millions DA, et ce, sur une assiette foncière d'une superficie de plus d'un (1) hectare à El-Bour, a-t-on poursuivi.

Réalisé à 94%, cet établissement d'enseignement moyen est composée d'un bloc pédagogique, une aile administrative, une cantine scolaire de 200 repas/j, un stade et quatre logements de fonction.

Dans le même sillage, les travaux de réalisation d'un groupement scolaire ''type B'' à El-Kom ont atteint un taux de 45%.

Doté d'une enveloppe de plus de 39 millions DA, ce projet qui a été mis en chantier en février dernier, devra englober diverses installations, dont six classes, une salle d'informatique et une cantine scolaire de 200 repas/j, a-t-on encore fait savoir.

Le secteur de l'éducation à N'goussa a, par ailleurs, bénéficié, pour l'exercice 2025, de la réalisation d'un CEM, sachant que l'étude technique relative à ce projet est en voie d'achèvement, a relevé la même source.

En outre, plusieurs autres suggestions ont été faites quant à la réalisation de nouvelles classes d'extension, en vue de répondre aux besoins de certains établissements éducatifs de cette collectivité locale.