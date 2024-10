Une caravane médicale de sensibilisation pour le dépistage précoce du cancer du sein a été lancée dans la wilaya de Touggourt à l’occasion du mois d’Octobre Rose, a-t-on appris dimanche des organisateurs.

Initiée par le secteur de la santé, cette caravane qui devra sillonner l’ensemble des communes que compte la wilaya, prévoit des examens de dépistage au profit des femmes et leur prodiguer des conseils sur la prévention de cette pathologie et ses symptômes, ainsi que l’importance du dépistage précoce considéré comme une première étape du traitement, a indiqué Hacina Khemissat, coordinatrice à l’Etablissement public de santé de proximité (EPSP).

Le programme de la caravane, comprend également l’organisation d'activités de sensibilisation de proximité à travers les zones éparses et enclavées, des rencontres et portes-ouvertes sur la prévention du cancer du sein et l’accompagnement psychologiques des femmes atteintes de cette maladie, a-t-elle ajouté.

Encadrée par un staff de praticiens dont des médecins, paramédicaux et psychologues, cette initiative vise à inculquer une culture de prévention axée sur le diagnostic précoce auprès des femmes afin d’augmenter les chances de guérison, ont souligné les organisateurs.