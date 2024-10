L'USM Alger, vainqueur dimanche à domicile face au MC El-Bayadh (1-0), a pris les commandes au classement du championnat de Ligue 1 Mobilis de football, alors que la JS Kabylie est allée surclasser le Paradou AC (3-0), en clôture de la 3e journée de la compétition.

Les "Rouge et Noir" n'ont pas raté l'occasion d'aligner un deuxième succès de rang, qui leur permet de prendre les commandes. Pourtant, tout a mal commencé pour l'USMA qui a raté un penalty par le Nigérian Wale Musa Alli (26e), arrêté par l'ancien gardien international Salhi. Ce n'était que partie remise, puisque Ghacha a réussi à trouver la faille (30e), offrant la première place à son équipe. De son côté, le MCEB de l'entraîneur Fouad Bouali, concède sa troisième défaite et reste scotché à la position de lanterne rouge.

A Constantine, le champion sortant le MC Alger, a raté l'occasion de confirmer son succès décroché à Tizi-Ouzou face à la JSK (2-1), en se contentant du point du nul face au CSC (1-1). Après plusieurs tentatives, le "Doyen" a ouvert le score en seconde période grâce à Naïdji (71e), avant que le rentrant Belhocini ne permette au CSC de remettre les pendules à l'heure d'une reprise de tête (83e). Quelques instants plus tard, ce même Belhocini a trouvé le poteau droit du portier algérois Moussaoui, complétement battu.

Il s'agit du troisième nul de rang pour la formation constantinoise qui n'arrive à pas à amorcer son départ en championnat, alors qu'elle reste sur quatre succès de suite en Coupe de la Confédération africaine, qui lui ont permis de se qualifier pour la phase de groupes de l'épreuve.

La JS Kabylie a bien réagi à Alger en dominant aisément le Paradou AC au stade du 20-août 1955 (3-0), parvenant ainsi à relever la tête après son revers subi dans son nouveau stade Hocine Aït-Ahmed face au MCA (1-2). Deux buts des nouvelles recrues Kanouté (20e) et Chekal (90e+2), et un autre du capitaine Boualia (79e), ont permis aux "Canaris" de redresser rapidement la barre, alors que la PAC chute sèchement pour la première fois depuis le début de l'exercice.

Après deux nuls de rang, dont le dernier à domicile face au CR Belouizdad (0-0), l'USM Khenchela a signé sa première victoire, devant son public face au nouveau promu l'ES Mostaganem (2-0), grâce à un doublé du transfuge du CR Belouizdad Bakir (20e, 78e). L'ESM redescend de son nuage, après avoir réussi son retour parmi l'élite, en battant d'abord le MC Oran (2-1) avant d'aller accrocher le CSC à Mila (0-0).

Slimani rate la balle de match à Biskra

Rien ne va plus chez le vice-champion d'Algérie le CR Belouizdad, qui aligne un troisième nul de suite, cette fois-ci du côté de la capitale des "Ziban" face à l'US Biskra (0-0). L'actuel meilleur buteur historique de l'équipe nationale, Islam Slimani, de retour au CRB après onze ans d'exil en Europe, a raté un penalty dans le temps additionnel (90e+3), stoppé par le jeune portier biskri Mellala.

L'attaque du Chabab reste muette, puisqu'elle n'a réussi à inscrire aucun but lors des trois matchs disputés jusque-là, en dépit des renforts offensifs réalisés lors du mercato estival.

En ouverture de cette 3e journée vendredi, l'Olympique Akbou, a réalisé une "remontada" à domicile face à la JS Saoura (2-1). Menée au score peu avant la pause sur un but signé Belmiloud (45e+1), la formation d'Akbou a puisé dans ses ressources pour refaire son retard, en égalisant d'abord sur un but contre son camp de Haddouche (85e), avant que l'attaquant Haroun ne délivre les siens dans le temps additionnel (90e+8). A Sétif, l'ESS a butté contre une courageuse équipe du NC Magra, qui a résisté tout au long de la partie, face aux assauts répétés des Sétifiens, pour repartir avec un point précieux (0-0).

Le MC Oran a été tenu en échec à la maison dans le derby de l'Ouest face à l'ASO Chlef (0-0), échouant à se racheter après la défaite concédée en déplacement face à l'ES Mostaganem (2-1).

Une contre-performance qui poussé la direction oranaise à se séparer à l'amiable avec l'entraîneur Youcef Bouzidi. L'ancien sélectionneur du Mali Eric Chelle est pressenti pour lui succéder. La 4e journée du championnat se jouera les vendredi 11 octobre et samedi 12 octobre, et sera marquée par l'affiche entre la JS Kabylie et le CS Constantine.