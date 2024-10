La JS Kabylie s'est imposée face au Paradou AC 3-0 (mi-temps : 1-0), en match disputé dimanche au stade du 20 Aout, comptant pour la troisième journée du championnat ligue 1 de football.

Fiche technique

Stade du 20-Août-1955 Temps clément, affluence nombreuse, arbitres : Mr. S. Aouina.

Averts : Bouzahzah (32’) PAC. Mokeddem (62’) JSK.

Buts : Kanouté (20’), Boualia (80’), Chekkal (90’+5) JSK.

PAC: Morceli,Salem,Boulbina, Yattou, (Tahar 46’), Boulkaboul, Saïs, (Abdelkader 59’), Kemiche, (Zaoui 83’), Kaassis, Kohili (Ramdani59’), Bouzahzah, Bouziani, (Soukkou 69’).

Ent. : Jaïdi

JSK: Benrabah, Hamidi, Koné, (Mammeri 85’), Mokeddem, Benzaïd, Kanouté, Sarr, (Chekkal 60’), Boudebouz, (Bendaoud 73’), Boualia, (Adjout 85’), Redjem, (Ouattara 73’), Bwalya.

Ent : Benchikha.

Les "Canaris" ont ouvert le score par l'entremise du capitaine Kanoute (20e), avant de faire le break en début de la seconde période grâce à Boualia (80e) et Chekkal (95e) La JSK, qui perdu le match face au MCA lors de la premier journée sur le score de deux but a un au stade Hocine Ait Ahmed de Tizi-Ouzou , réussit ainsi à se racheter, cinq jours après la défaite concédée à domicile face au MC Alger (1-2), dans le cadre de la mise à jour de la 1ère journée de la compétition de la ligue 1 Mobilis. Les locaux tentent de revenir dans le score, mais la défense de la JSK bien organisée repousse toutes les tentatives des Pacistes.

Les poulains de Benchikha continuent de presser afin d’ajouter un second but, mais l’efficacité n’a pas été au rendez-vous et sur cet avantage d’un but à zéro en faveur des Jaune et Vert que l’arbitre Saïd Aouina renvoie les 22 acteurs au vestiaire. Après la pause-citron, les joueurs de la JSK continuent à jouer l’offensive et refusent de revenir derrière pour préserver leur avantage. Le coach Benchikha insiste auprès de ses poulains sur la nécessité de continuer d’attaquer, ce qui a permis à Sarr et ses coéquipiers de créer d’autres occasions.

On joue la 80ème minute lorsque l’excellent Bwalya se joue de deux joueurs du PAC au milieu de terrain et sert en profondeur Boualia sur le côté droit. Ce dernier élimine un défenseur et tire sur le gardien Morceli et le ballon revient dans ses pieds pour doubler la mise sous les applaudissements des supporters présents en masse dans les tribunes. De son côté, le Paradou a raté une belle occasion de s'emparer de la première place et partager les point avec le leader actuellement l’USMA avec 7 points chacune, les protéger de Abdelhak Benchikha ont réussi à battre le PAC au stade du 20 Aout Une victoire sur le score sans appel de trois buts à zéro qui offrent trois précieux points aux Canaris. Une victoire qu'il va falloir confirmer face au CS Constantine, lors de la prochaine journée.

F. Y

Abdelhak Benchikha : «On a tué le match après le 2e but»

Concernant le match et ce score large réalisé face au PAC, le driver des Jaune et Vert a déclaré ce qui suit : « On a bien entamé le match et on a su dominer notre adversaire qui traverse une mauvaise passe en championnat. On est parvenus à marquer ce premier but en rentrant au vestiaire avec ce petit avantage. Au début de la deuxième mi-temps, le PAC est revenu en force et nous a créé des problèmes, mais on a réussi à tuer le match après le deuxième but. » Et d’ajouter : « Par la suite, on a géré le match et on a même réussi à tripler la mise. Un match plein réalisé par mes poulains et sont à féliciter. »

«La défense a bien réagi et les attaquants ont confirmé»

Benchikha est satisfait de la prestation du groupe face aux Pacistes, en félicitant tout le monde pour les gros efforts fournis : « Je note la solidité de la défense qui a bien tenu le coup et qui a bien réagi, en n’encaissant pas de buts. C’est rassurant pour la suite et ça donne de la confiance. Quant au compartiment de l’attaque, encore une fois, il a frappé fort. Les attaquants sont en pleine confiance et marquer trois buts, c’est vraiment rassurant pour les matchs à venir. Il faut rester sur cette lancée et garder cette bonne dynamique et cette efficacité. »

«Face au CSC, ce sera difficile, mais on doit confirmer»

Pour ce qui est du match prochain au stade Hocine Ait Ahmed face au CSC, notre interlocuteur explique : «On va le préparer comme il se doit . On va en profiter pour bien le préparer. On sait que tous les matchs sont difficiles et ce sera le cas contre le CSC, mais on doit confirmer notre succès face au PAC à Tizi Ouzou. »

«Le jeune Chekkal a réussi un match intéressant»

Le coach Benchikha a évoqué la prestation du jeune milieu de terrain offensif : « Le jeune Chekkal a réussi un match intéressant face au PAC. Il faut l’encourager et il est appelé aussi à travailler davantage pour progresser plus. C’est un jeune du club qu’il faut encourager. »

F. Y