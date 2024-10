La direction de l’ES Mostaganem a annoncé, lundi, le report à "une date ultérieure" de la prochaine rencontre de son équipe face à l’USM Alger, initialement prévue pour samedi prochain, dans le cadre de la 4e journée du championnat de ligue 1 de football.

Ce report est motivé par la convocation de plus de deux joueurs de l’effectif de l’USMA par les sélectionneurs de leurs pays respectifs à l’occasion de la fenêtre Fifa qui s’étale du 7 au 15 octobre en cours, selon la même source.

Le gardien de but usmiste, Oussama Benbot, et le latéral droit de la même équipe, Saadi Redouani, sont concernés par les deux matchs de la sélection algérienne contre le Togo (10 et 14 octobre) pour le compte des éliminatoires de la Coupe d’Afrique des nations (CAN-2025).

Leur coéquipier et néo-milieu de terrain des Rouge et Noir, le Bolivien Adalid Terrazas, est lui aussi convoqué par l’entraineur de la sélection de son pays en vue des matchs internationaux au programme de la Bolivie au cours de cette trêve internationale.

Ces convocations ont incité la direction de l’USMA, dont l’équipe occupe actuellement les commandes de la Ligue 1, à demander le report de son prochain match, conformément aux règlements en vigueur, souligne-t-on.

Du coup, l’ESM sera dans l’obligation de rester inactive pendant deux semaines, et ce, avant de renouer avec la compétition officielle en rendant visite à l’ES Sétif au titre de la cinquième journée du championnat.

Les "Hawata", qui retrouvent l’élite après 25 ans d’absence, ont démarré la saison par une victoire à domicile contre le MC Oran (2-1), avant d’enchainer un nul en déplacement face au CS Constantine (0-0) et une défaite sur le terrain de l’USM Khenchela (2-0), totalisant quatre points sur neuf possibles.