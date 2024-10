Une nouvelle convention technique a été signée lundi entre la Caisse nationale de mutualité agricole (CNMA) et la Fédération nationale de l'hôtellerie et du tourisme (FNHT), visant un accompagnement effectif du secteur du tourisme et de l'hôtellerie à travers une offre assurantielle adaptée et des services de gestion des risques.

Cette convention technique qui intervient suite à une convention-cadre signée précédemment avec la FNHT constitue "un jalon important pour le partenariat entre les deux organismes", souligne dans un communiqué la CNMA qui met l'accent sur "la nécessité d'une couverture assurantielle adéquate, indispensable pour sécuriser les investissements et les actifs du secteur hôtelier".

Dans cette optique, le CNMA affirme que son partenariat avec la FNHT revêt "une importance capitale" car, est-il indiqué dans le communiqué, "en garantissant aux professionnels du secteur une couverture assurantielle sur-mesure, la caisse contribue à réduire les risques auxquels ils sont confrontés, tout en les incitant à investir davantage, notamment dans les régions rurales et agraires".

Abondant dans le même sens, la même source souligne qu'en tant que partenaire de confiance, la CNMA offre des solutions adaptées aux besoins spécifiques du secteur incluant "non seulement la couverture des risques liés aux infrastructures, mais aussi des conseils et un accompagnement personnalisé, permettant ainsi aux hôteliers de se concentrer sur le développement de leurs activités en toute sérénité".

Aussi, la CNMA, à travers ses 71 caisses régionales et près de 570 bureaux locaux, s'engage à garantir des conditions "avantageuses" aux adhérents de la FNHT relevant que l'offre de services s'étend aussi à "la formation, la prévention, et l'intervention rapide en cas de sinistre, avec un accent particulier mis sur la protection des biens assurés".

Et de poursuivre: "en incitant les hôteliers à s'investir dans les zones rurales, la CNMA contribue également à dynamiser le tourisme agraire, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour l'économie locale et nationale".

Dans son intervention, le directeur général de la CNMA, Cherif Benhabiles a indiqué que cette convention marque "une étape importante dans l'histoire des deux organismes".

"Cette convention ouvre la voie à une coopération renforcée dans des domaines essentiels tels que la prévention des risques, la gestion des sinistres, et la couverture des biens et des activités du secteur touristique", a-t-il ajouté.