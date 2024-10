Pas moins de 700 céréaliculteurs ont déposé des dossiers pour bénéficier d'un financement dans le cadre du crédit bonifié "R'fig" à Guelma depuis le début des préparatifs de la campagne labours-semailles 2024-2025, a révélé dimanche le directeur local des Services agricoles (DSA), Rachid Rehamnia.

Le responsable a indiqué, à l'APS, que "les agriculteurs ayant déposé, à ce jour, un dossier pour l'obtention de ce crédit saisonnier et bonifié de la Banque de l'agriculture et du développement rural (BADR), produisent des céréales sur une superficie de plus de 20.000 hectares à travers la wilaya".

Pour la campagne agricole en cours, "le nombre total de céréaliculteurs devant bénéficier du crédit 'R'fig', d'ici à la fin de l'actuelle campagne labours-semailles, devrait atteindre 2.000 agriculteurs, pour un montant total d'environ 5 milliards de dinars", a précisé le responsable.

Il a ajouté que l'opération de réception des dossiers des agriculteurs devant bénéficier de ce crédit s'effectue dans 5 guichets uniques au niveau des agences de la Coopérative des céréales et des légumes secs (CCLS) de la wilaya, dans les communes de Belkheir, de Bouchegouf, de Tamelouka, d'Oued Zenati et d'Ain Makhlouf, en plus d'un nouveau guichet unique créé à la coopérative agricole de la commune de Medjaz-Amar.

La campagne labours-semailles de la saison agricole en cours vise, dans la wilaya de Guelma, l'emblavement de quelque 100.000 hectares.