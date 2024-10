Les sociétés de capital-investissement (SCI) algériennes ont réalisé 178 prises de participation depuis le début de leur activité, dont 26 nouvelles prises de participation durant l'année 2023, selon le rapport annuel de la Commission d'organisation et de surveillance des opérations de Bourse (COSOB) publié sur son site web.

Instituées par la loi n 06-11 du 24 juin 2006, modifiée et complétée, relative à la société de capital investissement, les SCI ont pour objet la participation dans le capital social et toute opération consistant en des apports en fonds propres et en quasi fonds propres dans les entreprises en création, en développement, en transmission ou en privatisation, indique la même source.

Le nombre de sociétés de capital-investissement autorisées au 31 décembre 2023 s'élève à cinq, à savoir: la Société El-Djazair Istithmar, la Société financière algérienne de participation "FINALEP", la société "ICOSIA Capital Spa", la société Algerian Investment Fund (AIF) ainsi que la société Algerian Start-up Fund (ASF).

Par ailleurs, le marché financier national comptait au 31 décembre 2023 deux sociétés de gestion de fonds d'investissement, en l'occurrence la société "Tell Markets Spa" et la société "Small Entreprise Assistance Funds" (SEAF).