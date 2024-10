Neuf (9) conventions de coopération ont été conclues avec des entreprises économiques et des organismes à caractère administratif et social pour renforcer les opportunités de formation par apprentissage dans la wilaya de Ghardaïa, a-t-on appris lundi, des responsables du secteur de la formation et de l’enseignement professionnels (DFEP) .

Ces conventions concernent divers domaines, tels que l'électricité, le gaz, l'industrie et les mines, la protection de l'environnement, les échanges touristiques, la promotion de la jeunesse, l'emploi et la communication, a indiqué à l’APS le chef du service de suivi de la Formation à la DFEP, Messaoud Bouhada.

Elles prévoient l'accueil des stagiaires en mode apprentissage au niveau de ces entreprises et institutions pour bénéficier de l'expérience professionnelle requise dans le domaine, ce qui contribue à renforcer les relations dans divers domaines entre le secteur de la formation et l'environnement économique, et permet aussi la création de nouveaux postes d'emploi pour les stagiaires, a-t-il souligné .

Dans le même contexte et au titre de la coopération entre les secteurs, des conventions de coopération ont été également signées avec les secteurs de la formation professionnelle des wilayas de Bordj Bou Arreridj et de Boumerdès, a fait savoir le même responsable.

En prévision de la nouvelle rentrée de la formation, la direction de la formation et de l'enseignement professionnels de la wilaya de Ghardaia a lancé une caravane d'information et de sensibilisation , qui sillonnera plusieurs groupements urbains à travers les communes de Ghardaïa, Daya Ben Dahoua et Metlili, en sus de l'organisation d’une semaine ouverte sur le secteur , qui vise à mieux informer le public sur les opportunités de formation disponibles dans diverses spécialités .