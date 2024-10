L'ES Ben Aknoun et la JSM Tiaret, vainqueurs respectifs du NA Hussein-Dey (2-1) et le SC Mecheria (4-0), ont rejoint en tête du classement du groupe Centre-Ouest de la Ligue 2 de football amateur, l'ASM Oran et le MCB Oued Sly accrochés par la JS El Biar (0-0) et le WA Mostaganem (1-1), à l'issue des matchs de la troisième journée de Championnat disputés samedi.

Dans le derby algérois face au NAHD, l'ES Ben Aknoun a réussi à enchainer un deuxième succès de rang grâce aux buts de Mokrani et Badis, au moment où la JSM Tiaret a atomisé la lanterne rouge du classement le SC Mecheria (4-0), avec quatre buts inscrits en deuxième mi-temps.

Ces succès à domicile ont permis à l'ESBA et la JSMT de rejoindre en tête du classement, l'ASM Oran accrochée au stade Habib Bouakeul par le nouveau promu, la JS El Biar (0-0), et le MCB Oued Sly tenu en échec par le WA Mostaganem (1-1).

Derrière le quatuor de tête, le GC Mascara qui a obtenu le point du match nul à Saida face au MCS (0-0), est revenu à hauteur d'El Biar au cinquième rang du classement avec cinq points.

Cette troisième journée de compétition a également été marquée par la première victoire éclatante de l'autre promu, l'US Béchar Djedid devant l'ESM Koléa (4-0). A la faveur de ce large succès, les Bécharis (4 points) quittent le bas du classement, se hissant à la septième place aux côtés du NA Hussein-Dey, du WA Mostaganem et du SKAF Khemis, qui a battu le RC Arbaâ (2-0).

Dans la bas du classement, le RC Kouba (12e, 2 points) a concédé un deuxième faux pas à domicile en faisant match nul (1-1) face au CR Témouchent (14e, 1 point), réduit à dix durant les dix dernières minutes de la rencontre. Une contreperformance qui risque de provoquer des remous au sein de l'équipe qui ambitionne de retrouver l'élite cette saison.

Dans le groupe Centre-Est, dont les rencontres ont été disputées vendredi, le nouveau promu MB Rouissat (9 points) a conforté sa place de leader en remportant le derby de Ouargla devant l'IRBO (1-0), gardant deux longueurs d'avance devant le MO Constantine et du NRB Teleghma, vainqueurs respectifs contre l'US Souf (2-1) et l'IB Khemis El Khechna (1-0).

Dans l'autre derby à l'affiche de cette troisième journée, le CA Batna et le MSP Batna se sont neutralisés (0-0) et rejoignent au classement l'USM Annaba et l'USM El Harrach, dont l'opposition a été reportée au 5 novembre prochain, en raison de la réquisition du stade 19 mai 1956 pour la rencontre de l'équipe nationale face au Togo pour le compte de la troisième journée du groupe E des qualifications de la CAN 2025, prévue le 10 octobre (20h00).

Deux autres équipes occupent le cinquième rang avec quatre points. Il s'agit du HB Chelghoum Laid, vainqueur en déplacement (3-1) devant la JS Bordj Menael (1 points) et l'US Chaouia, qui a fait match nul face à l'Olympique Magrane (1-1).

Le WA Mostaganem insiste pour revenir au stade Mohamed-Bensaïd ‘’dès la prochaine journée’’

La direction du WA Mostaganem a sollicité, dimanche, les autorités locales pour "achever dans les plus brefs délais" les travaux engagés au stade Mohamed-Bensaïd pour permettre à son équipe d’y recevoir ses adversaires, dès la prochaine journée du championnat de Ligue 2 de football (Gr. Centre-ouest).

Dans un communiqué, la direction du WAM a souhaité "une levée imminente" des réserves formulées par la commission spécialisée de la Ligue nationale de football sur le stade en question, afin d’y accueillir la JSM Tiaret, son prochain adversaire dans le cadre de la 4e journée, un rendez-vous prévu pour vendredi au stade 24-février 1956 à Sidi Bel-Abbes.

La même source a estimé que le fait d’avoir enchainé trois rencontres en déplacement lors des trois premières journées du championnat "a influé négativement" sur son équipe, aussi bien sur le plan technique que financier.

Le stade Mohamed-Bensaïd a accueilli un seul match, cette saison, à savoir celui de l’autre club de la ville, l’ES Mostaganem face au MC Oran, lors de la 2e journée du championnat de Ligue 1. Cela a été rendu possible vu que la partie en question s’était jouée à huis clos.

Le WAM pointe à la dixième place au classement de son championnat, avec 4 points obtenus d’une victoire contre un nul et une défaite. Son prochain adversaire, lui, partage la première place avec le MCB Oued Sly, l’ASM Oran et l’ES Ben Aknoun avec 7 unités chacun.

Résultats et classement à l'issue des matchs de la troisième journée du Championnat de Ligue 2 de football amateur, groupe Centre-Ouest, disputés samedi :

RC Arbaâ - SKAF Khemis Miliana 0-2

MCB Oued Sly - WA Mostaganem 1-1

JSM Tiaret - SC Mecheria 4-0

RC Kouba - CR Témouchent 1-1

ES Ben Aknoun - NA Hussein-Dey 2-1

MC Saida - GC Mascara 0-0

ASM Oran - JS El Biar 0-0

US Béchar Djedid - ESM Koléa 4-0

Classement : Pts J

1. MCB Oued Sly 7 3

--. ASM Oran 7 3

--. ES Ben Aknoun 7 3

--. JSM Tiaret 7 3

5. JS El Biar 5 3

--. GC Mascara 5 3

7. NA Hussein-Dey 4 3

--. WA Mostaganem 4 3

--. SKAF Khemis 4 3

--. US Béchar Djedid 4 3

11. ESM Koléa 3 3

12. MC Saida 2 3

--. RC Kouba 2 3

14. RC Arbaâ 1 3

--. CR Témouchent 1 3

16. SC Mecheria 0 3.