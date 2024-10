Les quatre représentants algériens en compétitions africaines interclubs de football: le MC Alger et le CR Belouizdad en Ligue des champions et l'USM Alger et le CS Constantine en Coupe de la Confédération de la CAF, seront fixés lundi, sur leurs adversaires en phase de poules, à l'occasion du tirage au sort prévu au Caire en Egypte.

Le tirage au sort de la phase de groupes de la Coupe de la Confédération débutera à 13h00 heure locale (11h00, heure algérienne), suivi du tirage au sort de la Ligue des Champions à 14h00 heure locale (12h00, heure algérienne).

En Ligue des champions, le MCA signe son grand retour sur la scène continentale après quatre ans d'absence. Le "Doyen" s'est qualifié aux dépens des Tunisiens de l'US Monastir (aller : 0-1, retour : 2-0).

Lors de ce tirage au sort, le Mouloudia sera placé dans le chapeau N.4, en compagnie de l'AS Maniema (RD Congo), de Djoliba AC (Mali), et du Stade d'Abidjan (Côte d'Ivoire). De son côté, le CR Belouizdad, dont il s'agit de la cinquième qualification de rang en phase de poules (record national, NDLR), a passé l'écueil des Burkinabés de l'AS Douanes (aller : 0-1, retour : 1-0, aux t.a.b : 4-3). Le Chabab sera placé dans le chapeau N.2 avec le Raja Casablanca (Maroc), Pyramids FC (Egypte), et Young Africans (Tanzanie).

En Coupe de la Confédération, le CS Constantine a validé son ticket pour la phase de poules en battant, dans les deux manches, les Ghanéens de Nsoatreman (aller : 2-0, retour : 1-0), grâce à un triplé signé l'attaquant Zakaria Benchaâ.

L'USMA, vainqueur du trophée en 2023, exemptée du 1er tour préliminaire, a éliminé au tour suivant le Stade Tunisien. Battus à l'aller (1-0), les Algérois ont renversé la vapeur lors de la seconde manche en s'imposant (2-0). La première journée de la phase de poules des deux épreuves se jouera les 26 et 27 novembre prochain, alors que la deuxième journée est fixée les 6 et 8 décembre.

Les équipes qualifiées pour la phase de groupes de la Ligue des Champions :

Al-Ahly SC (Egypte), Espérance Sportive de Tunis (Tunisie), Mamelodi Sundowns (Afrique du Sud), TP Mazembe (RD Congo), CR Belouizdad (Algérie), Raja Casablanca (Maroc), Young Africans (Tanzanie), Pyramids FC (Egypte), Al-Hilal (Soudan), Orlando Pirates (Afrique du Sud), GD Sagrada Esperança (Angola), AS FAR (Maroc), MC Alger (Algérie), AS Maniema Union (RD Congo), Djoliba AC de Bamako (Mali), Stade d’Abidjan (Côte d'Ivoire).

Les équipes qualifiées pour la phase de groupes de la Coupe de la Confédération :

USM Alger (Algérie), CS Constantine (Algérie), Club Sportif Sfaxien (Tunisie), Zamalek (Egypte), Al-Masry (Egypte), RS Berkane (Maroc), CD Lunda Sul (Angola), Bravos do Maquis (Angola), Orapa United (Botswana), Stellenbosch FC (Afrique du Sud), Stade Malien (Mali), Simba SC (Tanzanie), Black Bulls (Mozambique), Enyimba (Nigeria), ASEC Mimosas (Côte d'Ivoire), ASC Jaraaf (Sénégal).