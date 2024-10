Une manifestation "Portes ouvertes sur les Sciences-2024", organisée samedi après-midi par l'unité de recherche Médiation et diffusion de la culture scientifique -CERIST, au technopole de l'université Salah-Boubnider de Constantine, a attiré de nombreux visiteurs, notamment des écoliers, des lycéens et des étudiants.

Le Pr Jamal Mimouni, directeur de l’unité initiatrice de l’événement, en coordination avec l'association Sirius d'astronomie, a indiqué à l’APS que ces portes ouvertes "s’inscrivent dans le cadre de la célébration de la semaine mondiale de l'espace (du 4 au 10 octobre de chaque année), approuvée par l'UNESCO".

Il a ajouté que le thème portera cette année sur "l'espace et le changement climatique" afin d'informer le public, notamment les écoliers et les étudiants universitaires, sur les dernières avancées scientifiques d'une manière simple et ludique, dans un effort de vulgarisation des sciences auprès du public.

Et d'ajouter que cette activité scientifique est devenue une tradition annuelle, tout en notant que "l’organisation des portes ouvertes coïncide également avec l'ouverture de l’année universitaire, scolaire et sociale". Cet événement a donné lieu à des expériences, des expositions, des activités scientifiques et récréatives dédiées à l’astronomie et des ateliers dans le hall de l'unité de recherche Médiation et diffusion de la culture scientifique, avec la participation d'institutions nationales de recherche et de laboratoires de plusieurs wilayas du pays.

Des conférences ont également été animées sous les thèmes "les derniers développements de la science" et "l'observation de la Terre pour une meilleure compréhension du changement climatique". Il convient de relever que l’événement a accueilli un invité spécial, en l’occurrence l’astronome renommé Geoffrey Marcy, du Space Laser Institute de Californie (USA). Ce dernier a animé une conférence intitulée "La recherche des planètes habitables et de la vie intelligente dans l’univers".