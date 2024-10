Le bilan de l'agression génocidaire sioniste contre la bande de Ghaza s'est alourdi à 41.870 martyrs et 97.166 blessés, depuis le 7 octobre 2023, ont indiqué dimanche les autorités palestiniennes de la santé.

Selon la même source, l'armée d'occupation sioniste a commis 3 massacres au cours des dernières 24 heures dans la bande de Ghaza, faisant 45 martyrs et 256 blessés.

Les autorités palestiniennes de la santé ont également indiqué que le bilan du ciblage par l'armée sioniste des personnes déplacées, dimanche à l'aube, dans l'école Ibn Rushd et la mosquée des martyrs d'Al-Aqsa s'élève à 26 martyrs et des dizaines de blessés.

Elles soulignent, en outre, qu'un certain nombre de victimes palestiniennes se trouvaient encore sous les décombres et sur les routes, et que les forces de l'occupation empêchaient les ambulances et les équipes de la Défense civile de leur porter secours.

Depuis le 7 octobre 2023, l'armée sioniste mène une agression sauvage contre l'enclave palestinienne qui a entraîné des destructions massives d'infrastructures, en plus d'une catastrophe humanitaire sans précédent.

Agression sioniste : 23 des 38 hôpitaux de Ghaza sont hors service (sources médicales)

Vingt-trois des 38 hôpitaux de la bande de Ghaza sont désormais hors service, un an après le début de l'agression génocidaire sioniste contre l'enclave palestinienne, ont rapporté des sources médicales.

Les autorités sanitaires locales, citées par l'agence de presse Wafa, ont en outre révélé que le secteur de la santé dans l'enclave assiégée "a subi des pertes importantes, avec 986 professionnels de la santé tombés en martyrs pendant l'agression" sioniste en cours depuis le 7 octobre 2023.

En outre, 130 ambulances sont devenues inutilisables en raison d'attaques directes et de dommages subis tout au long de l'agression sioniste incessante.

La destruction des établissements de santé et la perte de personnel médical "ont gravement entravé la capacité à fournir des soins d'urgence au nombre croissant de victimes, aggravant la crise humanitaire à Ghaza", ont déploré les mêmes sources.

Guterres déplore la poursuite de l'agression sioniste contre Ghaza, lancée il y a un an

Le secrétaire général des Nations unies, Antonio Guterres, a déploré le fait que l'agression sioniste contre la bande de Ghaza, lancée il y a un an, "continue de dévaster la vie des Palestiniens", infligeant "de graves souffrances humanitaires".

Dans un message vidéo marquant le premier anniversaire de l'agression génocidaire sioniste en cours contre Ghaza, M. Guterres a souligné la nécessité pour la communauté internationale de se concentrer sur les "événements horribles" qui se sont produits dans l'enclave palestinienne, exprimant "sa solidarité avec les victimes et leurs familles".

Il a noté également que le peuple libanais a également souffert des conséquences de l'agression sioniste en cours, soulignant "la nécessité urgente de faire taire les armes" et de "mettre fin à la douleur dont souffre la région".

"C'est maintenant le moment de la paix, du droit international et de la justice", a-t-il encore dit avant de souligner l’"importance de rechercher sans relâche une solution permanente au conflit...".

Ghaza: l'agression sioniste à coûté la vie à 175 journalistes

Le Bureau des médias de la bande de Ghaza a annoncé, dimanche, que le nombre de journalistes tombés en martyrs était passé à 175 depuis le déclenchement de la guerre génocidaire dans l'enclave palestinienne, le 7 octobre 2023.

Le Bureau a déclaré, dans un communiqué, que "le nombre de journalistes martyrs s'est élevé à 175 depuis le début de la guerre génocidaire contre Ghaza, après la mort du reporter- photographe Hassan Hamad à la suite du bombardement de sa maison dans le camp de réfugiés palestiniens de Jabalia, dans le nord de la bande de Ghaza".

Dans son communiqué, le Bureau a condamné le ciblage et le meurtre du martyr Hamad, qui travaillait comme journaliste pour la société de médias Media Town.

A son tour, le Syndicat des journalistes palestiniens a fait savoir, dans son rapport sur les attaques et violations de l'occupation sioniste contre la presse palestinienne, que depuis octobre 2023, 1.600 crimes et attaques contre des journalistes ont été enregistrés en Cisjordanie occupée et dans la bande de Ghaza.

Un an après le début de la guerre génocidaire en cours contre la population civile de la bande de Ghaza, l'occupant sioniste a empêché les journalistes étrangers d'entrer dans la Bande.

L'entité sioniste commet un génocide dans la bande de Ghaza depuis le 7 octobre 2023, dans un contexte de destruction massive et de famine meurtrière.