Le président du Burkina Faso, Ibrahim Traoré, a indiqué dans un discours que son pays comptait produire son or en réduisant sa dépendance aux multinationales.

"Le pays cherchera à produire davantage d'or lui-même et envisage de retirer les permis d'exploitation minière à certaines sociétés étrangères", a-t-il déclaré.

"Nous savons comment extraire notre or et je ne comprends pas pourquoi nous allons laisser les multinationales venir l'extraire", insiste-t-il, ajoutant que "nous allons retirer les permis d'exploitation minière à certaines sociétés étrangères", sans donner plus de détails.

L'or est le principal produit d'exportation de ce pays d'Afrique de l'Ouest.

Le pays compte 17 mines d'or industrielles, dont cinq ont fermé pour des raisons sécuritaires.

Les sociétés qui opèrent actuellement au Burkina Faso sont : Endeavour Mining (société cotée à Londres), West African Resources (société australienne), Nordgold (société russe) et Orezone Gold Corporation (société canadienne).