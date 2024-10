Une sensible amélioration des prestations des services de santé publique est enregistrée à travers la wilaya de Bechar, en témoigne l’apport "efficace" du secteur dans la prise en charge des patients lors des récentes intempéries qu’a connues la région, a-t-on appris samedi auprès de la direction locale de la Santé et de la Population (DSP).

Cet apport a été matérialisé à travers les structures de soins de base existantes et douze (12) polycliniques disséminées à travers plusieurs communes de la wilaya et dotées de services médicaux spécialisés dans la prise en charge des différentes pathologies, a affirmé le DSP, Mansour Boukhiar.

Parmi ces services médicaux spécialisés, il cite les services des urgences médico-chirurgicales (UMC) et de chirurgie-dentaire, qui ont contribué efficacement à la prise en charge des patients, comme cela a été le cas des zones des plus touchées par les intempéries, à savoir Bechar, Beni-Ounif, Abadla et Taghit et certaines localités éloignées, où le personnel médical et paramédical s’y est mobilisé au quotidien.

Cette amélioration des prestations médicales et paramédicales a pu être concrétisée grâce aux efforts déployés tant par le secteur que par les autorités de la wilaya en matière de modernisation des structures de santé et leur dotation en équipements médicaux, a-t-il ajouté.

Un investissement sectoriel de 250 millions DA a été consacré durant l’exercice 2023 à l’acquisition d’équipements médicaux ultramodernes pour les besoins des différentes structures et établissements hospitaliers publics à travers la wilaya, selon les données de la DSP.

L’investissement a permis l’équipement et l’ouverture d’un service médical spécialisé en chirurgie générale doté d’une unité dédiée aux interventions chirurgicales, au niveau de l’établissement public hospitalier (EPH) "Mezrag Djelloul", à Béni-Ounif, ce qui a soulagé les patients tant du chef-lieu de cette commune et des autres localités frontalières des déplacements vers les établissements hospitaliers du chef-lieu de wilaya.

Outre cette opération, il a été aussi procédé à la réalisation et l’équipement de la polyclinique "Limam Sassi", à Bechar, pour le renforcement de ses prestations, a révélé M.Boukhiar qui a annoncé aussi des projets de réhabilitation prochaine de deux (2) structures similaires aux quartiers Bechar-Djedid et Debdeba, à Bechar.

Les actions d’amélioration des services hospitaliers de la wilaya, entreprises depuis plus d’une année, ont également touché les grandes structures hospitalières, notamment l’EPH "Tourabi Boudjemaa" à Bechar, à travers la refonte de son administration et sa gestion dans le but de garantir des prestations de qualité, a-t-il signalé.

Cette structure hospitalière de 240 lits a bénéficié de nouveaux équipements pour renforcer ses services médicaux spécialisés, selon le DSP.

L’opération a été concrétisée aussi au niveau des EPH des communes d’Abadla et Beni-Ounif, qui figurent parmi les grands centres urbains de la wilaya, et ont été dotés de services médicaux spécialisés en chirurgie-générale, génécologie-obstétrique et pédiatrie, a précisé M.Boukhiar.

Au niveau du centre régional de lutte anti-cancer, la DSP prévoit, avant la fin de l’année 2024, l’équipement et l’ouverture des services spécialisés dans le domaine de la médecine nucléaire et d’une unité de soins des enfants cancéreux, selon la même source.