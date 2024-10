Les participants à des portes ouvertes sur la sensibilisation au dépistage précoce du cancer du sein, organisées samedi à l'hôpital Mère et Enfant de Sétif, dans le cadre d' "Octobre Rose" (mois dédié chaque année au dépistage de ce type de tumeur), ont insisté sur l'importance du dépistage précoce de cette maladie, notamment par les femmes enceintes.

La cheffe du service de chirurgie gynécologique et obstétricale de cet établissement de santé, le Pr Leila Chouali, a souligné que le diagnostic précoce du cancer du sein "réduit les risques liés à ce mal, en particulier chez les femmes enceintes, et participe à la préservation de la santé de la femme et de son fœtus".

La même praticienne a affirmé, dans une déclaration à l'APS, qu'une "grande importance est accordée, en 2024, au mois d'+Octobre Rose+ pour sensibiliser les femmes, en général, et les femmes enceintes, en particulier, à la nécessité du dépistage précoce de cette maladie".

"Le dépistage précoce du cancer du sein, qui est l'un des plus couramment diagnostiqués chez la femme, permet d'en guérir et de préserver la santé de la femme enceinte et de son enfant à naître", a-t-elle ajouté, notant que les statistiques récentes "révèlent que les femmes en état de grossesse sont également exposées au cancer du sein à un taux variant entre 2 et 5 % de l'ensemble des cas de cancer du sein chez la femme".

Le Pr Chouali a particulièrement insisté sur la nécessité de "ne pas hésiter" et de "ne pas avoir peur de se faire examiner pour vérifier la santé du sein", tout en sensibilisant à l'importance du dépistage de cette maladie qui est "facile à contrôler et à traiter lorsqu'elle est détectée précocement".

Elle a également appelé au "respect d'un régime alimentaire sain et à des exercices physiques, tout en se gardant de fumer, entre autres précautions", avant d'appeler les associations spécialisées à "intensifier les campagnes de sensibilisation destinées aux femmes, en général, et aux femmes enceintes en particulier".

Il s'agit, a encore indiqué le Pr Chouali, de la meilleure façon de prévenir le cancer du sein, et de réduire la somme d'efforts et le coût nécessaires à sa prise en charge.

Ces portes ouvertes, organisées à l'initiative de la direction de wilaya de la santé et de la population, en coordination avec l'unité Mère et Enfant, visent à cibler, avec le concours des associations, le plus grand nombre possible de femmes, notamment celles qui n'ont jamais été examinées.

Au cours de ces portes ouvertes, qui se poursuivront tout au long du mois d'octobre, des brochures et des dépliants ont été distribués et des conseils ont été prodigués quant à la nécessité de pratiquer l'autopalpation pour améliorer le taux de guérison et réduire significativement le taux de mortalité que cette maladie entraîne.